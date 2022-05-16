Образ дня: Doja Cat з золотими сосками та з Сатурном на червоній доріжці Billboard Music Awards 2022

Образ Doja Cat на червоній доріжці Billboard Music Awards 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні вночі у Лас-Вегасі відбулася церемонія нагородження музичної премії Billboard Music Awards 2022. Найяскравішим виходом стала поява реперші Doja Cat. Артистка доводить, що на червоній доріжці їй просто немає рівних.

Для свого ефектного виходу співачка Doja Cat обрала кутюрну сукню Schiaparelli. Ризикована, але й водночас елегантна корсетна сукня чорного кольору ідеально підкреслила фігуру артистки.

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Doja Cat у кутюрній сукні Schiaparelli

На особливу увагу заслуговували деталі образу – золоті накладки на соски Agent Provocateur, трендові туфлі-ноги та сережки-вуха Schiaparelli.

Образ Doja Cat на червоній доріжці Billboard Music Awards 2022 / Фото: instagram.com/dojacat/

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Як аксесуар зірка обрала сумочку у вигляді планети Сатурн, що дуже актуально у розпал ретроградного Меркурія.

Образ Doja Cat на червоній доріжці Billboard Music Awards 2022 / Фото: instagram.com/dojacat/

Сумка-Сатурн Doja Cat на червоній доріжці Billboard Music Awards 2022 / Фото: instagram.com/dojacat/

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Туфлі-ноги Schiaparelli / Фото: instagram.com/dojacat/

Реперша не лише ефектно з'явилася на церемонії, а й стала однією з найномінованіших артисток премії. Її представили у 14 категоріях. Більше було тільки у The Weeknd (17 номінацій).

Образ Doja Cat на червоній доріжці Billboard Music Awards 2022

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