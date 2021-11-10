Як розпізнати аб'юзера – розповідає психолог

Як розпізнати аб'юзера та захиститися / Фото: freepik.com

У відносинах люди найчастіше шукають підтримки, любові, взаємності. Але, на жаль, не всі стосунки в парі можуть стати ресурсом та наповнювати емоційно. Деякі навпаки – спустошують та руйнують особистість партнера.

Йдеться про співзалежні, аб'юзивні відносини, відносини зі сталкерами. Як розпізнати, що ви опинилися в такому партнерстві і як вийти з нього, ми попросили пояснити практикуючого психолога з питань дитячої та сімейної психології Тамару Добудогло.

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Практикуючий психолог з питань дитячої та сімейної психології Тамара Добудогло / Фото: Сьогодні

Що таке стосунки з аб'юзером

Будь-який вигляд аб'юзивних відносин – це відносини, у яких інтереси, потреби, комфорт одного партнера в абсолютному пріоритеті, а також коли вплив на другого партнера має агресивний характер із тиском. Це може бути насильство фізичне, моральне чи емоційне.

Це дисфункціональна модель відносин, оскільки вона веде до повного знецінення та завдає шкоди іншому.

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Психологічне насильство – це не відносини, а знущання з людини / Фото: unsplash.com

Чому ми потрапляємо у такий вид відносин

Низька самооцінка одного з партнерів та домінуючий, авторитарний та егоїстичний партнер. Такі відмінності між партнерами спочатку допомагають максимально пов'язати, доповнити один одного. Але в такому зв'язку побачити пролом дуже складно. Адже невпевнений у собі, тривожний партнер, який сумнівається, завжди буде доповнювати сильного. І помітити в цьому союзі шкоду, на жаль, дуже складно.

Набута безпорадність. Привіт із дитинства. Якщо вам часто говорили фрази: "не берись, у тебе все одно не вийде", "не варто навіть намагатися, це не твого розуму", "не лізь, після тебе все одно переробляти" та ін. Знецінити та визначити неуспіх дитини.

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Якщо людина росте в такому оточенні, швидше за все, у нього будуть проблеми з самоцінністю. Висока ймовірність, що людина потрапить у відносини, де партнер домінуватиме і тим самим даватиме неправдиву ілюзію впевненості. Такий вид відносин підкріплює невпевненість та залежність слабшого. Також це знижує критичність до проблеми. Простіше кажучи, інший просто "не бачить" проблеми, і, як наслідок, не розуміє, що потрібно змінити, поки ситуація не стане критичною.

Травмуючий досвід попередніх відносин. У такому разі психіка "захищається" від нового досвіду, людині здається, що простіше залишитися там, де вона є.

Меланхолія, депресія, знижене емоційне тло одного з партнерів. Цікавий факт, часто ми вступаємо у відносини, перебуваючи не в найкращому стані наповненості емоційно. Ми не помічаємо одразу, в які саме стосунки потрапляємо. А людина, яка переживає складний емоційний період, ідеально підходить для аб'юзивних відносин. Адже вона легко піддається впливу.

Аб'юзивні відносини нерідко призводять до трагічних випадків / Фото: unsplash.com

Як розпізнати аб'юзивні відносини:

відсутність свободи вибору . Вибір у таких відносинах завжди зумовлений інтересами одного з партнерів;

. Вибір у таких відносинах завжди зумовлений інтересами одного з партнерів; спілкування найчастіше має вказівний характер. Немає діалогу, обговорень та пошуків компромісів;

високий контроль і нав'язування правил із боку одного з партнерів, що відбуваються у парі: подій, почуттів, цінностей, цілей та інших.;

і нав'язування правил із боку одного з партнерів, що відбуваються у парі: подій, почуттів, цінностей, цілей та інших.; вся комунікація в парі здійснюється через маніпуляції та емоційний шантаж – домінуючий партнер використовує страхи залежного партнера проти нього;

– домінуючий партнер використовує страхи залежного партнера проти нього; у залежного партнера часто пропадає довіра до власних почуттів, рішень, бажань. Їх істинності, цінності та важливості. А також труднощі та неможливість бути наодинці з собою та цими почуттями;

у залежного партнера з'являється постійний дисонанс внутрішніх переживань та зовнішніх проявів. Цей особистісний конфлікт може посилюватись попереднім пунктом.

Аб'юз можна побороти! Головне – вчасно звернутися за допомогою / Фото: unsplash.com

Чому складно вийти із таких відносин:

підміна понять: аб'юз сприймається як турбота та прояв любові;

жертва завжди відчуває сильну прихильність (на межі залежності, фанатизму) до партнера;

часто є фактори, що посилюють: діти, фінансові зобов'язання тощо;

залежність одного з партнерів часто підтримується за допомогою страху: за особисту безпеку, безпеку близьких, неможливість збудувати інше окреме життя, самостійно впоратися з чимось тощо.

Що робити та як врятуватися

Робота із психологом. На жаль, якщо ви потрапили в такий вид стосунків, вийти із них самостійно буває складно. Тому що для виходу характерні сумніви та емоційні зриви. Потрібно заручитись професійною підтримкою.

Підтримка близьких та друзів. Саме вони розширюватимуть ваше сприйняття світу і нагадуватимуть про те, що є інша реальність. Достатньо просто прислухатися до їхніх слів. Це дуже мотивує.

Розпізнати аб'юзера допоможуть друзі та близькі / Фото: unsplash.com

По можливості – готуйтеся фінансово. Стабільність, свобода та незалежність у фінансах дуже посилює внутрішнє відчуття впевненості.

Тренуйте сприйняття: вчіться розділяти своє та чуже. Свої вчинки, рішення, вибір чужих. А разом із цим і відповідальність за вчинки.

Як би докладно я не розбирала суть аб'юзивних відносин – вони завжди були складними. Насамперед тому, що зрозуміти і знайти себе в них – завдання із зірочкою. А щоб перебудувати сценарій, що веде до таких відносин, потрібно багато працювати з психологом, розбиратися зі своїм життєвим досвідом та історією.

Щиро бажаю всім знайти свого фахівця, заручитися підтримкою та бути дбайливими до себе.

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