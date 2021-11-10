Як розпізнати аб'юзера – розповідає психолог

Як розпізнати аб'юзера та захиститися / Фото: freepik.com
У відносинах люди найчастіше шукають підтримки, любові, взаємності. Але, на жаль, не всі стосунки в парі можуть стати ресурсом та наповнювати емоційно. Деякі навпаки – спустошують та руйнують особистість партнера.
Йдеться про співзалежні, аб'юзивні відносини, відносини зі сталкерами. Як розпізнати, що ви опинилися в такому партнерстві і як вийти з нього, ми попросили пояснити практикуючого психолога з питань дитячої та сімейної психології Тамару Добудогло.
Що таке стосунки з аб'юзером
Будь-який вигляд аб'юзивних відносин – це відносини, у яких інтереси, потреби, комфорт одного партнера в абсолютному пріоритеті, а також коли вплив на другого партнера має агресивний характер із тиском. Це може бути насильство фізичне, моральне чи емоційне.
Це дисфункціональна модель відносин, оскільки вона веде до повного знецінення та завдає шкоди іншому.
Чому ми потрапляємо у такий вид відносин
Якщо людина росте в такому оточенні, швидше за все, у нього будуть проблеми з самоцінністю. Висока ймовірність, що людина потрапить у відносини, де партнер домінуватиме і тим самим даватиме неправдиву ілюзію впевненості. Такий вид відносин підкріплює невпевненість та залежність слабшого. Також це знижує критичність до проблеми. Простіше кажучи, інший просто "не бачить" проблеми, і, як наслідок, не розуміє, що потрібно змінити, поки ситуація не стане критичною.
Як розпізнати аб'юзивні відносини:
- відсутність свободи вибору. Вибір у таких відносинах завжди зумовлений інтересами одного з партнерів;
- спілкування найчастіше має вказівний характер. Немає діалогу, обговорень та пошуків компромісів;
- високий контроль і нав'язування правил із боку одного з партнерів, що відбуваються у парі: подій, почуттів, цінностей, цілей та інших.;
- вся комунікація в парі здійснюється через маніпуляції та емоційний шантаж – домінуючий партнер використовує страхи залежного партнера проти нього;
- у залежного партнера часто пропадає довіра до власних почуттів, рішень, бажань. Їх істинності, цінності та важливості. А також труднощі та неможливість бути наодинці з собою та цими почуттями;
- у залежного партнера з'являється постійний дисонанс внутрішніх переживань та зовнішніх проявів. Цей особистісний конфлікт може посилюватись попереднім пунктом.
Чому складно вийти із таких відносин:
- підміна понять: аб'юз сприймається як турбота та прояв любові;
- жертва завжди відчуває сильну прихильність (на межі залежності, фанатизму) до партнера;
- часто є фактори, що посилюють: діти, фінансові зобов'язання тощо;
- залежність одного з партнерів часто підтримується за допомогою страху: за особисту безпеку, безпеку близьких, неможливість збудувати інше окреме життя, самостійно впоратися з чимось тощо.
Що робити та як врятуватися
Як би докладно я не розбирала суть аб'юзивних відносин – вони завжди були складними. Насамперед тому, що зрозуміти і знайти себе в них – завдання із зірочкою. А щоб перебудувати сценарій, що веде до таких відносин, потрібно багато працювати з психологом, розбиратися зі своїм життєвим досвідом та історією.
Щиро бажаю всім знайти свого фахівця, заручитися підтримкою та бути дбайливими до себе.
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