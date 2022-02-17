Як шкірі пережити залишок зими – чому лущиться обличчя, руки і що робити

Щоб допомогти шкірі пережити залишок зими, захищайте її кремами з SPF, а лущення рук і обличчя допоможуть прибрати пілінги, що щадять / Фото: unsplash.com

Пережити залишок зими нашій шкірі складно, якщо ми, відчувши перше потепління, забуваємо, що холод ще досить сильний. Які помилки з догляду за шкірою ми допускаємо, що робити, якщо лущиться обличчя та руки – розповіла косметолог Яна Коркодим .

Яна Коркодім / Фото: пресслужба

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Суха шкіра обличчя та рук навесні, чому так відбувається?

На початку і в середині зими багато хто помічає, що шкіра на тих ділянках, які не захищені одягом, стає більш сухою, грубою, часто лущиться і навіть тріскається . І це відбувається не так від самого холоду, як від різкої зміни температури, коли ми з теплого приміщення виходимо на холод – і назад.

На вулиці ще холодно і без рукавичок шкіра на руках стає більш сухою, грубою, часто лущиться і навіть тріскається. / Фото: istockphoto.com

Що роблять багато – намагаються менше знаходитися на вулиці, і частіше заходити в теплі приміщення, коли гуляють або йдуть у справах. Це якраз і піддає вашу шкіру в ще більший шок . Уявіть, що всю зиму ви так робили, а з першими промінчиками тепла стали до того ж забувати або ігнорувати рукавички.

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Різка зміна температури на 20, а то й 30 градусів для шкіри – серйозне випробування, – каже Яна Коркодим, – Уявіть, що відбувається з гумовими покришками, якщо їх постійно носити їх холод у спеку – вони почнуть тріскатися. Також зі шкірою на обличчі та руках, які нічим не захищені.

Причому погано для шкіри саме часто піддавати її зміні температур, а не гуляти, допустимо на вулиці півгодини чи годину. Звісно, сильний мороз, вітер, яскраве сонячне світло, сніг (особливо у горах) для нашої шкіри також серйозне випробування. Але напередодні закінчення зими та в межах міста можна допомогти своїй шкірі. Якщо не допускати елементарних помилок.

Як допомогти шкірі швидше відновитись

Ще досить холодно, особливо вечорами, тому якщо є можливість уникати різких перепадів температур, користуєтеся цим. Щоб допомогти шкірі рук, продовжуйте носити рукавички , причому вдягати їх краще ще у квартирі чи на майданчику, а не на вулиці.

Як для шорсткої шкіри рук, що лущиться, так і для обличчя зараз гарні пілінги , але не абразивні скраби! Тобто зняти ороговілі частинки шкіри потрібно, щоб у мікротріщинах, що з'явилися, не плодилися бактерії. Але робити це потрібно обережно.

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Не забувайте користуватися захисною помадою для губ, кремом для обличчя та рук, у тому числі з SPF / Фото: istockphoto.com

Гладка шкіра покращить доступ до неї кисню, але очищати її слід лише ферментативними пілінгами . Домашні пілінги можна робити тільки поле консультації з косметологом та відповідно до типу вашої шкіри.

Також не забувайте користуватися захисною помадою для губ, кремом для обличчя та рук, у тому числі з SPF. Адже сонце все частіше починає нагадувати себе. Навіть узимку, і в межах міста рекомендується використовувати сонцезахисний крем з SPF не нижче 30.

Як для шорсткої шкіри рук, що лущиться, так і для обличчя зараз, поки сонце ще не яскраве, хороші пілінги, але не абразивні скраби / Фото: freepik.com

Також вам може бути цікаво, чому навіть узимку рекомендують захищати шкіру від сонця, читайте "Чи потрібно взимку захищати шкіру від сонця – навіщо SPF-крем та окуляри".

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