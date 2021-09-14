Як швидко вивчити іноземну мову – особистий досвід телеведучої Анни Панової

Телеведуча Анна Панова ділиться досвідом, як вивчити іноземну мову / Фото: Анна Панова

Для всіх, хто хоче опанувати будь-яку іноземну мову, телеведуча новин "Сьогодні" на каналі "Україна" Анна Панова дала декілька корисних та ефективних порад і розповіла, як кохання змусило її саму активно вивчати французьку.

Сама Анна Панова захоплюється вивченням іноземних мов. Вона вільно володіє англійською і має хороші знання з французької. Ази французької Анна Панова опанувала ще у 8 класі, а більш поглиблено її вивчала навчаючись у Києво-Могилянській академії.

Телеведуча Анна Панова ділиться досвідом, як вивчити іноземну мову / Фото: Анна Панова

Однак після закінчення університету тривалий час Анна французькою не користувалась. Та коли зустріла свого коханого чоловіка Олександра почала ще більш досконаліше вивчати мову. Адже після знайомства закохані багато подорожували до романтичної Франції, тому знання мови Анні неодноразово ставало у нагоді.

"Мені було соромно спілкуватися повсюди англійською, коли 6 років присвятила вивченню français. Так я повернулася до уроків, обрала індивідуальне навчання онлайн. Моя викладачка – українка, яка вже чимало років живе і працює у Франції. Мова у неї – бездоганна. Мушу зізнатися: в дорослому віці пам’ять працює гірше. Проте під пилом часу в мене виявився непоганий мовний фундамент, який ми відновили", – розповіла Анна Панова.

З часом телеведуча стала вільніше говорити французькою у тамтешніх магазинах та кав’ярнях. А одного разу знання мови, навіть, врятувало її та чоловіка від штрафу.

Телеведуча Анна Панова ділиться досвідом, як вивчити іноземну мову / Фото: Анна Панова

"Якось ми заїхали автівкою до сусіднього Монако, і нас зупинили поліцейські, які навідріз відмовилися спілкуватися англійською. У нас не було з собою паспортів – це порушення. Мені довелося напружитися і перейти на французьку – зрештою, нас не оштрафували і відпустили з усмішками та побажанням гарної дороги", – поділилась своєю історією Анна Панова.

Для всіх, хто мріє вивчати французьку, та і будь-яку іншу іноземну мову ведуча дала свої поради.

Як швидко вивчити іноземну мову: лайфхаки

Беріться за мову своєї мрії , навіть якщо паспортний вік давно не студентський. Шукайте прийнятний варіант навчання: у групах – дешевше , ніж індивідуально. В YouTube є чимало простих уроків , діалогів з перекладом, які дозволять вам опанувати базовий словник. Придбайте набір карток французькою мовою для вивчення слів в будь-яку вільну мить. Дивіться фільми французькою з субтитрами . Особливо ті, які вже напам'ять знаєте рідною мовою. Для економії шукайте можливість навчання "по бартеру" . Я так колись вивчала іспанську, в обмін навчаючи подругу англійської. Не соромтеся говорити французькою у Франції, навіть якщо ваша мова далека від досконалості. Французи це дуже схвалюють! Якщо хочете навчитися говорити – говоріть .

Bonne chance! Успіхів!

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