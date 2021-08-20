З пастора в стриптизерки: американка здійснила дитячу мрію (відео)

Американка змінила професію пастора на стриптизерку / Фото: скриншот

Американка Ніколь Мітчелл була заміжня, у неї троє дітей і вона кілька років працювала пасторкой баптистської церкви. А чотири роки тому жінка кардинально змінила своє життя: пішла з церкви, переїхала в інший штат. Згодом розлучилася. І всеж, нове життя її цілком влаштовує.

Їй 36 років і вона не танцює в клубах – тільки онлайн. І такі послуги мають свої переваги, говорить Ніколь:

У мене аудиторія по всьому світу, я заробляю великі гроші, коли працюю онлайн я ще і в безпеці. Ніякого фізичного контакту, мене не торкаються.

І ще один плюс нової роботи – великі гроші. Одна з багатьох причин, чому Ніколь залишила церкву – не отримувала компенсації за витрачений час і власні послуги, каже жінка. Зараз вона заробляю від 30 до 100 тисяч доларів на місяць.

Рідні до такої зміни професії поставилися важко, адже її виховували зовсім інакше. А ось діти: 11, 8 і 5 років відносяться легше, адже Ніколь пояснила їм, що вона – модель білизна і ню-модель.

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