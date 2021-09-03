І знову 3 вересня: історія мемів та добірка вічних жартів із Шуфутинським

Звідки взявся мем про 3 вересня / Фото: скріншот

З моменту виходу пісні "Третье сентября" Михайла Шуфутинського пройшло вже 27 років. Звідки взагалі взявся такий ажіотаж із піснею "короля шансону" і як сьогодні жартують користувачі соцмереж – читайте далі.

Тим часом український телеканал анонсував концерт Шуфутинського 5 вересня. Фанати вимагають 3-го.

Звідки взявся мем про 3 вересня

Існує думка, що витоки мема про 3 вересня беруть в 2011 році, коли в соцмережі з'явилося фото американського репера Ріка Росса з рядками із пісні російського виконавця шансону. Тоді всі почали говорити про дивовижну схожість між співаками: риси обличчя, бороди, комплекція.

Репер Рік Росс / Фото: скріншот

Саме це фото і стало прабатьком цілої низки фотожаб, мемів та інших приколів про 3 вересня з фото самого Шуфутинського і словами з пісні "переверни календарь", "горят костры рябин" і "было все у нас всерьез 2 сентября". А у самій пісні відбулося переродження і друга хвиля слави.

Як жартують у соцмережах про 3 вересня сьогодні: добірка мемів

Щоб підняти вам настрій, ми зібрали кращі меми про 3 вересня в картинках, приколах і відео. Насолоджуйтесь!

/ Фото: Instagram.com

/ Фото: Instagram.com

/ Фото: Instagram.com

/ Фото: Instagram.com

/ Фото: Instagram.com

/ Фото: Instagram.com

Піднімайте настрій своїм друзям мемами, підспівуйте Шуфутинському і насолоджуйтеся вереснем.

Раніше ми збирали жарти для дорослих до 1 вересня – що говорять в соцмережах про день знань.