Дивіться: гей рекламує косметику YSL (фото)

Австралійський співак став амбасадором лінії декоративної косметики YSL / Фото: Колаж: Сьогодні, instagram.com/yslbeauty/

YSL Beauty назвали нового посла. Несподівано ним став 27-річний австралійський співак Трой Сіван. Відкритий гомосексуал рекламуватиме декоративну косметику бренду, особливу увагу приділивши колекції Nu та тінту для губ, повік та вилиць Nu Lip & Cheek Balmy Tint. Так бренд намагається привернути увагу покоління Z до своєї косметичної лінії.

Трой Сіван в рекламі YSL Beauty / Фото: instagram.com/yslbeauty/

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Суть проєкту – кинути виклик традиційним стандартам краси, втілюючи ідеали сміливості.

Я був шанувальником YSL Beauty протягом багатьох років, і я в захваті від того, що приєднався до такого культового бренду, який надихає на неймовірні переваги, спільність та відношення,

- розповів Сіван.

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Продукти YSL Beauty призначені для тих, хто має або хоче виявити свою унікальну індивідуальність, і для мене велика честь бути частиною цієї розповіді.

Трой Сіван у рекламі YSL Beauty / Фото: instagram.com/yslbeauty/

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