Дивіться: гей рекламує косметику YSL (фото)

Австралійський співак став амбасадором лінії декоративної косметики YSL / Фото: Колаж: Сьогодні, instagram.com/yslbeauty/
YSL Beauty назвали нового посла. Несподівано ним став 27-річний австралійський співак Трой Сіван. Відкритий гомосексуал рекламуватиме декоративну косметику бренду, особливу увагу приділивши колекції Nu та тінту для губ, повік та вилиць Nu Lip & Cheek Balmy Tint. Так бренд намагається привернути увагу покоління Z до своєї косметичної лінії.
Суть проєкту – кинути виклик традиційним стандартам краси, втілюючи ідеали сміливості.
Я був шанувальником YSL Beauty протягом багатьох років, і я в захваті від того, що приєднався до такого культового бренду, який надихає на неймовірні переваги, спільність та відношення,
- розповів Сіван.
Продукти YSL Beauty призначені для тих, хто має або хоче виявити свою унікальну індивідуальність, і для мене велика честь бути частиною цієї розповіді.
Вам варто знати міфи про геїв, які досі живі у суспільстві.