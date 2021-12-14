"Це що жарт?": як відреагували перші переможці новорічного конкурсу OLL.TV, коли виграли телевізор

OLL.TV розігрує 30 телевізорів в новорічному конкурсі

OLL.TV оголосив конкурс, де кожен з підписників розважальної платформи може виграти один з 30-ти плазмових телевізорів Smart ТВ LG 4K 55". Єдина умова – це підписка на сервіс.

До 5 січня ви маєте нагоду виграти приз, бо ТВ серед учасників розігрують щодня. Але на три шанси у вас стало менше, бо в програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна 24", оголосили перших переможців новорічного конкурсу.

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До 5 січня ви маєте змогу виграти телевізор від OLL.TV / Фото: Pexels

Дебютним переможцем став киянин Руслан Губський, який спершу не повірив радісній звістці.

Це не жарт? – перше, що запитав переможець Руслан Губський.

Дебютним переможцем став киянин Руслан Губський / Фото: скріншот

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Далі чоловік не стримав емоцій: почав танцювати та зізнався, що виграний ТВ зекономив сімейний бюджет. Бо вони з дружиною планували купити новий телевізор.

Другим переможцем став Мирослав Поліщук з Вінниці. Радісну новину йому сповістили, коли він їхав на роботу в авто. Чоловік почав сигналити після почутої звістки та усміхатися, бо це дебютна його перемога в конкурсі. Перша реакція була б іншою, якби він сидів не за кермом авто.

Другим переможцем став Мирослав Поліщук / Фото: скріншот

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Я виграв телевізор! Я змушений був себе стримати, бо я за кермом. Але це вражає, – відреагував Мирослав Поліщук.

Третім щасливчиком став киянин Андрій Павлов, який вперше в житті виграв у конкурсі. Чоловік каже, що Smart ТВ LG 4K 55" – це не лише його приз, а й трьох доньок, які будуть дивитися улюблені мультфільми.

Третім переможцем став Андрій Павлов / Фото: скріншот

Клас! Ми виграли телевізор. Емоції просто нереальні. Ми дуже задоволені, – сказав переможець Андрій Павлов.



Хочете також стати трішки щасливішими, як троє переможців? Беріть участь у новорічному конкурсі від OLL.TV.

Учасником може стати кожен. Єдина умова – бути підписником будь-якого пакету сервісу. Навіть, якщо це пробний період за 1 гривню. За оголошенням результатів конкурсу слідкуйте на сторінках OLL.TV у Facebook та Instagram.