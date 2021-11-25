Лікар Комаровський пояснив, чи потрібен постільний режим при ГРВІ

Постільний режим при ГРВІ потрібен тоді, коли немає жодних можливостей його не дотримуватися / Фото: Колаж: Сьогодні
Чи можна ходити на роботу при ГРВІ або обов'язково лежати вдома у ліжку? Доктор Комаровський у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" розповів про те, що ми часто використовуємо застарілі правила при лікуванні.
Якщо згадати дитинство, ми зазвичай залишалися вдома і лежали в ліжку, коли в нас починалася застуда. Батьки змушували нас пити багато води, давали пігулки, кутали в ковдру. Час іде, а традиції залишаються. Але чи вірні вони?
При ГРВІ, а також за будь-яких хвороб дихальних шляхів, якщо ви перебуваєте в горизонтальному положенні, це дуже сильно впливає на обсяг дихальних рухів, – пояснив лікар Комаровський у програмі "Ранок з Україною". – Тобто легені у горизонтальному положенні розправляються набагато менше і тому дихати важче.
За словами лікаря-педіатра вищої категорії, коли людина постійно змінює положення тіла і дихає на повні груди, а не лежить, вона набагато швидше одужує .
Коли немає постільного режиму, тоді ймовірність ускладнень, пов'язаних із недостатньою вентиляцією легень, є набагато меншою, – пояснив Євген Комаровський в інтерв'ю для каналу "Україна".
Є буквально лише одна хвороба, за якої потрібен постільний режим – це дифтерія, – навів приклад лікар Комаровський. – При ній активні рухи впливають на ритм серця.
Всі свої питання щодо здоров'я і дітей, і дорослих телеглядачі можуть поставити на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.
Дивіться рубрику "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна" у програмі "Ранок з Україною".