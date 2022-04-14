Для тих, хто втратив дім: в Україні побудують центри тимчасового житла "Паляниця Дім"

В Україні побудують тимчасові центри для проживання “Паляниця Дім” / Фото: Колаж: Сьогодні

Через агресію Росії тисячі українців втратили житло та залишилися без даху над головою. Девелоперська компанія All Right Development&Investment реалізує проєкт містечка "Паляниця Дім" для тимчасового проживання. Заселитися зможуть українці, в яких немає житла. Про це повідомляють на сторінці проєкту в Instagram.

Еко-будинки характеризуються екологічністю (будівництво не впливає на природу, бо самі конструкції не потребують фундаменту) та мобільністю (їх можна швидко демонтувати без наслідків та перевезти в інше місце). Такі будинки потребують на 60% менше будівельних матеріалів ніж у класичному будівництві. Купол зібраний зі сталевих балок, які утворюють геодезичну структуру. Така форма витримує вітрові навантаження 120 км/год і снігові – до 160 кг/м2, – пишуть на сторінці проєкту в Instagram.

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Планують побудувати щонайменше 250 будинків у кожному безпечному для життя регіоні України та Європи, щоб допомогти українцям. В одному сферичному будиночку вміститься сім’я до 6 осіб.

Мета проєкту – не лише надати житло українцям, а й нормалізувати їх психологічний стан після воєнних дій.

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Маючи власний простір, аналог квартири (дому), людина не відчуває себе біженцем. За підтримки психологів і людей, котрі також пережили жахи війни, швидше відновлюється, в неї знову з’являється жага та сили продовжувати життя, – пишуть на сторінці проєкту в Instagram.

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