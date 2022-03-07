Для біженців у місті Лейпциг – 6 посилань для пошуку житла, роботи та гуманітарної допомоги

Лише за перший тиждень війни Росії проти України виїхало 875 тис. українців. Агресор не відступає, тож щодня число біженців збільшується. Німеччина – одна з країн, де радо зустрічають наших та надають необхідну допомогу. У телеграм-каналі КМДА поділилися посиланнями, які згодяться біженцям у Лейпцизі.

Лейпциг у Німеччині – місто-побратим Києва. У 2021 році Київ та Лейпциг відсвяткували 60-ту річницю підписання Угоди про побратимство, – зазначають в телеграм-каналі.

7 корисних посилань

Біженці отримують відповіді на актуальні питання про життя (робота, гуманітарна допомога, медичні послуги тощо) в Лейпцигу за посиланням. Реклама Детальна інформація від міської влади про перші кроки в Лейпцигу за посиланням. Гаряча лінія міської адміністрації міста Лейпциг за посиланням. Актуальна інформація про гуманітарну допомогу для українців за посиланням. Реклама Телеграм-канал для пошуку житла у Лейпцигу для українців за посиланням. Актуальна інформаційна допомога від Асоціації соціального захисту працівників за посиланням.

Важливо: наразі місто Лейпциг веде перемовини щодо організації перевезень автобусами з пунктів прийому у Польщі та Словаччині. Українці, що прямують через Польщу, можуть їхати потягами Deutsche Bahn до Німеччини безплатно.

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