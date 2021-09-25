Дикі гриби: чи варто їх їсти і як уникнути отруєння

Уникнути отруєння грибами можна, якщо вміти їх правильно збирати їсти термічно обробленими / Фото: freepik.com

Якщо ви – затятий шанувальник "тихого полювання", то намагайтеся з'їсти зібраний урожай грибів якомога швидше. Сьогодні в Європейський день грибів, поговоримо, як уникнути отруєння, чи несуть гриби харчову цінність для організму і що робити, якщо після поїдання грибів стало погано – ми дізналися про це у дієтолога, лікаря спортивної медицини і алерголога, засновника Дієт-центру здорового харчування доктора Куща Олександра Куща , а також в МОЗ України.

Олександр Кущ / Фото: пресслужба

Чи корисні взагалі гриби чи ні?

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З точки зору дієтології, гриби цінні тільки своїми смаковими якостями. І їх слід використовувати в якості харчової добавки, а не як продукт, який наповнив би наш організм корисними мікроелементами або вітамінами.

Дикі гриби цінні в якості харчової добавки, а не як корисний для здоров'я продукт / Фото: unsplash.com

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Гриби самі по собі висококалорійні, в них багато азотистих речовин, особливо хітину, який не перетравлюється нашою системою травлення. Однак можна отруїтися тими їстівними грибами, які людина добре знає, часто збирає і їсть. Тому що грибниця збирає все стічні води .

Тому навіть їстівні гриби, зібрані в екологічно поганому місці – небезпечні, вони стають токсичними . Якщо ви впевнені, що гриби вирощені в екологічно чистих умовах, то їх можна їсти. Такі гриби не потребують посиленої термічній обробці – їх не тільки смажать, але також варять, солять, маринують.

Чи можна знизити токсини в грибах, якщо їх почистити і довго варити?

Найчастіше люди плутають отруйні гриби з їстівними і тому труяться. Способу приготування, який би повністю "вбив" в грибах токсини і зробив би їх безпечними, не існує, навіть якщо гриби почистити і довго варити.

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Також отруєння можуть викликати їстівні перезрілі або несвіжі дикорослі гриби: в них накопичуються токсини, які утворюються в процесі розпаду білків. Тому зібрані гриби не слід довго зберігати. Єдиний 100% спосіб не отруїтися дикорослими грибами – це не їсти їх взагалі.

Як зрозуміти, що отруївся грибами: симптоми отруєння

Після вживання грибів симптоми отруєння можуть проявитися як через хвилини 20 після їжі, так і через кілька годин. При отруєнні грибами виникають:

різкий біль в животі,

нудота, блювота, рясне слиновиділення, пронос,

пітливість, висока температура,

непритомність,

судоми, галюцинації,

оніміння кінцівок.

При отруєнні грибами потрібно терміново викликати швидку допомогу, оскільки тривала дія токсинів на внутрішні органи призведе до смерті.

Як правильно надати допомогу при отруєнні грибами

Поки їде "швидка", потрібно промити шлунок потерпілому, давати йому пити багато води, викликати блювоту і прийняти сорбенти. Лікування при грибному отруєнні має бути тільки під наглядом лікарів, оскільки потрібно грамотно і ефективно очистити організм від токсинів, це можливо тільки в лікарні.

Якщо отруїлися грибами, категорично не можна пити алкоголь, їсти будь-яку їжу, молочні і кисломолочні продукти. Це прискорить всмоктування токсинів. Не викидайте залишки грибів – вони знадобляться медикам для лабораторного аналізу.

Пам'ятайте, що дикорослі гриби не можна їсти вагітним, годуючим мамам, дітям до 12 років, людям з грибковими хворобами, літнім людям.

Як знизити ймовірність отруєння грибами

Якщо ви все-таки вирішили збирати і їсти дикорослі гриби, то не беріть занадто молоді або старі, пошкоджені. Уважно їх оглядайте, не збирайте гриби поблизу трас, територій, неподалік від яких є виробництво, навіть якщо ви – грибник зі стажем.

Навіть якщо гриби почистити і довго варити, це не вб'є в них наявні токсини / Фото: unsplash.com

Не варто зібрати гриби в суху погоду, тому що тоді вони пересихають і концентрація токсинів в них збільшується. Тому збирати гриби рекомендують в дощову погоду. Дикі гриби слід варити в солоній воді не менше півтори години, перш ніж їсти або піддавати подальшій термічній обробці.

Не купуйте дикорослі гриби на стихійних ринках. А щоб не ризикувати здоров'ям, краще замінити дикорослі гриби тими, що вирощують штучно: такі гриби мають сертифікати якості і підлягають контролю.