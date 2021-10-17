Чи справді Pfizer викликає міокардит? Відповів лікар Комаровський (відео)

Євген Комаровський відповів, чи дійсно Pfizer викликає міокардит / Фото: YouTube

Кандидат медичних наук і найвідоміший лікар України Євген Комаровський в студії програми "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" відповів на найпопулярніші питання стосовно вакцинації і коронавірусу.

За словами Комаровського, на сьогодні всі вакцини, які зареєстровані в нашій країні, виконують свої функції щодо захисту організму і можуть врятувати від важких випадків, в тому числі і реанімації.

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Ключовий момент – вакцинація від коронавірусу не дає вам гарантії, що ви не захворієте. Але вона багаторазово зменшує ризик того, що ви потрапите до реанімації, – каже Євген Комаровський.

За ефективністю вакцинації в захисті від захворювання, на першому місці РНК вакцини – Moderna і Pfizer. Однак є інформація, що Pfizer викликає міокардит (запалення серцевого м'яза).

Ось, що про це говорить Комаровський:

Вакцина Pfizer реально викликає міокардит з ймовірністю один на на десять тисяч доз. Як правило ці міокардити закінчуються двома добами госпіталізації. Вони проходять самі по собі. Та якщо ти захворієш на коронавірус, то ймовірність важкого міокардиту у тебе буде 5%.

Дивіться повне інтерв'ю з Євгеном Комаровським:

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Нагадаємо, що раніше лікар Комаровський розповів як уберегтися від Йота-вірусу і наскільки він небезпечний, порівняно з Дельтою.

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