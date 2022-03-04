Що чекає на Україну та світ – передбачення Ванги та думка астролога

Що чекає на українців у 2022-му році / Фото: unsplash.com, Колаж: Сьогодні

Дивлячись на те, як агресор – росіяни та путін знищують Україну бомбардуваннями, мимоволі починаєш шукати відповіді на вічні питання у найвищих сил.

Після пандемії ми сподівалися, що 2022 рік стане нарешті щасливим. Але, не судилося. ЗМІ стали знаходити безліч пророцтв болгарської провидиці Ванги, яка протягом життя вгадала деякі події. Звичайно, трактувати їх стає можливим лише після того, як вони збудуться.

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На думку Ванги, найнебезпечнішим днем цього року стане той, коли "зійдуться шість двійок" – цей день настав 22 лютого 2022 року.

Провидиця розповідала, що в цей день світ зміниться назавжди.

Якщо не станеться дива, і люди не прийдуть до тями, а всі також нагнітатимуть зло, гнатимуться за грошима і воюватимуть, то може статися катастрофа, після якої люди не побачать сонця протягом шести місяців, – сказано в пророцтві.

Виходячи з останніх новин, слова Ванги явно натякають на напад Росії на Україну.

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Нагадаємо, найвідомішими передбаченнями провидиці стали трагедія 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку та аварія атомного підводного човна "Курськ" 12 серпня 2000 року в Баренцевому морі.

Також свою думку висловила астролог Анжела Перл, яка опублікувала на своєму YouTube каналі нове відео під назвою "Астропрогноз по війні". Своїм півтора мільйона підписникам Анжела розповіла, що подивилась детальний гороскоп України.

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Перл стверджує, що війна Росії проти України, яка розпочалася 23 лютого, саме тоді, коли Марс та Плутон з'єдналися. Це символи агресії, негативу, смерті та страху. Судячи з розташування небесних тіл, ці військові дії не спонтанні, а заздалегідь сплановані та ретельно продумані.

Точне з'єднання Марса та Плутона у Козерозі відбулося 3 березня. Астролог каже, що у цей день була кульмінація війни. Також за три дні до цієї дати і через три дні після цього можуть відбуватися важливі події, що змінюють долі людей.

Анжела Перл розповіла, що не варто бояться ядерного удару Росії, з астрологічної точки зору немає таких підстав.

Головне ж питання, коли закінчаться ці страхіття. Перл зазначила, що небесні тіла символізують рух до затишшя, воно може розпочатися після 12 березня.

Також Анжела Перл пояснили, що Україна переможе у цій страшній війні з агресором та збереже свою незалежність. Справа в тому, що кожна країна, як і люди, має свої знаки Зодіаку. Україна перебуває під знаком Тільця. Він символізує вільну землю, свободу, миролюбність та спокійну працю.

З відео-прогнозу Перл стає ясно, що у дати затемнень у 2022 році (30 квітня, 16 травня, 25 жовтня та 8 листопада) будуть несподівані повороти долі, зміни менталітету, а також відбуватимуться ключові події для української історії. Астролог каже, що вони матимуть однозначно гарні наслідки.

У гороскопі України є складні та переломні події, які зазвичай тривають 7 років – це три з половиною роки до переломного моменту (у нашому випадку – війни) та три з половиною після.

Анжела зазначила, що відновлення розпочнеться після 30 квітня – позитивні зміни, реконструкція.

Що стосується Росії, рухи небесних тіл показують, що конкретні зміни в країні розпочнуться у 2024 році – це може бути зміна влади, воєнні дії на території цієї країни і навіть серйозні трансформації.

Звичайно, прогнози та передбачення – це справа неточна, але, пам'ятайте, наша сила – у нас!

Все буде Україна!

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