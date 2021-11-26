Що відомо про Всеукраїнську бізнес-премію CABINET BOSS TOP-50

Учасники прес-конференції Всеукраїнської бізнес-премії CABINET BOSS TOP-50 / Фото: пресслужба

29 листопада в Україні відбудеться урочиста церемонія нагородження лауреатів Всеукраїнської бізнес-премії CABINET BOSS TOP-50. Премія покликана відзначити успіхи компаній, персон та проектів за минулий рік.

Вчора, 25 листопада, в Укрінформі відбулася прес-конференція премії – об'єднавчому заходу бізнес-середовища України.

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Прес-конференція Всеукраїнської бізнес-премії CABINET BOSS TOP-50 / Фото: пресслужба

Щорічна бізнес-премія, мета якої об'єднати бізнес еліту України – як один із рушіїв покращення інвестиційного клімату та економічного розвитку країни. Минулого року ми робили премію у локдаун та витримали нелегкі позиції. Цього року премію підтримують міжнародні партнери. І головне – ми максимально протягом року інформаційно супроводжуємо кожен бренд та персону, які є лауреатом премії, – зазначила Марина Філіппенко, співзасновниця премії.

Під час прес-конференції учасники обговорили питання, які сьогодні є спільними для країни, як:

виживання в період пандемії та світової кризи;

виклики, що виникли перед середовищем бізнесу;

реалії змін підходів у структурах розподілу сфер впливу;

навчання в період пандемії та нові підходи у сфері освіти;

виклики перед медичною сферою та розуміння важливості профілактики інфекційних захворювань;

проблематику аграрної та будівельної сфери.

Учасники прес-концеренції / Фото: пресслужба

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Філіпенко зазначили, що завдання бізнес-премії Cabinet Boss – привернути увагу до компаній та персон, завдяки енергії та таланту яких створено провідні бренди та проекти, що завоювали лідерські позиції на українському ринку.

Серед номінантів – українські бізнесмени, підприємці, інвестори, дипломати та селебріті. Список номінантів формується на основі даних, наданих аналітичними партнерами премії. До Експертної ради Cabinet Boss top 50 запрошуються громадські та політичні діячі України та інших країн, бізнесмени, провідні фахівці з конкретних напрямків.

Учасники прес-концеренції / Фото: пресслужба

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Цього року організаторами премії було вирішено спеціальною премією за інноваційний соціальний проєкт року – "Право на комфорт" нагородити архітектора-дизайнера Вікторію Файнблат.

Прес-конференція Всеукраїнської бізнес-премії CABINET BOSS TOP-50 / Фото: пресслужба

Учасниками прес-конференції стали:

Марина Філіпенко – засновник PR&EVENT AGENCY, телеведуча, brandface Міжнародних компаній та брендів;

Олена Кухаревська – експерт у сфері сучасної освіти, прогресивна керівниця авторської школи Технологічний ліцей "Liko-school";

Валентина Маркевич – кандидат медичних наук, президент благодійного фонду "Допомога онкохворим дітям";

Вікторія Файнблат – архітектор-дизайнер, власниця дизайнерського бюро, автор соціального реаліті проекту "Право на комфорт";

Ігор Савчук – ресторатор, партнер премії;

Юлія Ігнатова – експерт у галузі дизайну інтер'єрів, засновник проекту Felicita Design Boutiqe;

Мирослав Бойчин – голова правління ПрАТ "Європейське туристичне страхування";

Лариса Ломакіна – генеральний директор будівельної компанії "Ліко Холдинг";

Ростислав Бондар – громадсько-соціальний діяч, засновник та власник охоронної компанії NATIONAL SECURITY;

Євген Червоненко – бізнесмен, український політичний та державний діяч;

Олександр Гапон – аграрний сектор.