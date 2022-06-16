40-річна Бейонсе на коні, на кулі і не лише знялася для обкладинки британського Vogue (фото)

Бейонсе у зйомці британського Vogue / Фото: Колаж: Сьогодні, British Vogue
Бейонсе стала головною героїнею нового липневого номера британського Vogue. Співачка постала у костюмах та образах, які явно заявляють – Я суперзірка!
Для зйомки модного глянцю були використані різноманітні концертні атрибути, серед яких дзеркальні кулі, світлові короби, головні убори та, звичайно, кінь на танцполі.
В інтерв'ю виданню Бейонсе розповіла, що з нетерпінням чекає на вихід нового альбому Renaissance, реліз якого запланований на 29 липня. Сама артистка зазначила, що цей альбом – її найамбітніший музичний проєкт. В інтерв'ю головному редактору Vogue Едвардові Еннінфулу вона зізналася, що пандемія, яка застала її вдома в Лос-Анджелесі, певною мірою допомогла створити альбом. Співачка мала багато вільного часу, щоб зайнятися проєктом і двічі все переосмислити.
Її майбутній альбом — це музика, яка піднімає настрій, змушує замислитися над культурами та субкультурами, музика, яка об'єднає багатьох на танцполі та змусить їх закохатися.
Також співачка зізналася, що зараз у свої 40 років вона як ніколи почувається "на коні". Вона мама, артистка, жінка, яка підкорює нові вершини та насолоджується своєю суттю.
Моя земля, моє серце, моя земля і моя розсудливість — так Бейонсе називає свої найцінніші скарби.
Зйомка Vogue повинна позначити нову еру в кар'єрі співачки. Фотосесія проходила у квітні 2022 року, за кілька днів після її виступу на "Оскарі" (і першої номінації). Цікаво, що на знімальному майданчику був присутній її чоловік Джей Зі із трьома спільними дітьми пари.
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