Безкоштовно від Wizz Air: українці отримають 10 тис. квитків до Великої Британії

Безоплатно від Wizz Air: українці отримають 10 тис. квитків до Великої Британії

У березні Wizz Air зробила безкоштовними 100 тис. авіаквитків для українців, які переїжджали через агресію РФ. Новий сюрприз від компанії – безкоштовні 10 тис. квитків для біженців, які летять до Великої Британії за програмою Homes for Ukraine. Про це повідомили на сторінці авіакомпанії в Facebook.

Безоплатні квитки Wizz Air доступні на 61 авіамаршруті з Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини до Великої Британії.

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Переселенцям буде надано одне місце з ручною поклажею, а ще є можливість зареєструвати багаж до 32 кг.

Програма діє з 14 травня, а скористатися квитками можна до 15 червня 2022 року. Бронюйте безкоштовні квитки від Wizz Air за посиланням.

Ініціатива реалізована за підтримки некомерційних організацій Choose Love, The Shapiro Foundation, The Steve Morgan Foundation та USPUK.

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Нещодавно ми розповідали, як отримати безкоштовний авіаквиток до Канади українцям – основна вимога.