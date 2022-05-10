Balenciaga випустили кеди, які "життя помотало" – фото

Кеди Balenciaga з колекції «Паризькі кросівки» / Фото: instagram.com/demnagram/

Демна Гвасалія продовжує вражати уми модників у всьому світі. Креативний директор Balenciaga опублікував на своїй сторінці в Instagram фото нової лімітованої колекції кед. Вона отримала назву "Паризькі кросівки".

Кеди Balenciaga з колекції "Паризькі кросівки"

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Дивлячись на нове творіння дизайнера, відразу згадується популярна фраза в соцмережі:

Не витрачайте гроші на одяг, витрачайте гроші на мандрівки. Яка різниця, скільки років вашим кедам, якщо ви гуляєте в них Парижем.

Кеди Balenciaga з колекції "Паризькі кросівки" / Фото: instagram.com/demnagram/

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Взуття виглядає так, ніби воно пережило 11 років школи, поїздку на дачу та посадку картоплі, похід у гори та знайомство з вашим улюбленим псом.

У пресрелізі сказано, що кеди "призначені для носіння на все життя". Вони будуть випущені обмеженим тиражем у 100 пар у чорному, білому, бежевому та червоному кольорах. Вартість такого взуття, як і всього у Balenciaga, страшно уявити.

Кеди Balenciaga Paris можна буде купити з 16 травня по всьому світу на сайті бренду, а в магазинах Японії з 23 травня.

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