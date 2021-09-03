4 поради батькам, як налагодити стосунки з дочкою-підлітком

Як налагодити стосунки з дочкою-підлітком / Фото: Unsplash

Олена Адамова зазначає: будь-яка поведінка дітей – відображення того, що відбувається в родині, тому насамперед батькам слід звернути увагу на свою поведінку.

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Психолог і коуч Олена Адамова / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

4 дієвих порад, які допоможуть знайти спільну мову з підлітками

1. Переконайтеся, чи існує у дитини довіру до вас

У підлітків все перебільшено, їх переповнюють емоції, а значить вони в протесті з усіма дорослими. Звичайно, вони не справляються з цим станом, тому приносять свої переживання туди, де відчувають безпеку. І якщо дитина вам довіряє – поділиться своїми переживаннями.

2. Показуйте свою любов

Навіть якщо ви вважаєте, що людина або дитина в конкретний момент не заслуговує прояв почуттів – скажіть, як ви їх любите. Це обеззброїть їх від злості та агресії.

3. Дружіть зі своєю дитиною

Спілкуйтеся, підтримуйте, діліться своїми історіями, цікавтеся захопленнями доньки, а також її проблемами, комплексами і боріться з ними разом.

4. Виростіть рівень емпатії до дитини

Якщо дитина прийшла додому без настрою – поцікавтеся про її стан, а не нагнітайте питаннями типу: "Чого у тебе кисле обличчя?" Зробіть так, щоб дочка йшла до вас ділитися проблемами, а не переживала все це в собі, зриваючи злість на рідних.

Психолог радить батькам стати другом своїй дитині:

Погодьтеся – своїм друзям ми прощаємо більше, ніж своїм домашнім. Подружіться з дитиною і спілкування стане більш цікавим і стабільним.

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