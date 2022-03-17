25 Telegram-каналів для біженців з України в різних країнах світу

25 Telegram-каналів для українських біженців у різних країнах світу / Фото: Колаж: Сьогодні
За даними інформаційного агенства AFP, за час війни в Україні виїхали понад 3 млн українців. Серед них 1,4 млн біженців – діти. Українців, які вимушені були поїхати, зустрінете не лише в Польщі, а й Бразилії та інших країнах світу. "Сьогодні" підготували добірку з 25 Telegram-каналів для українських біженців, де можна знайти не лише домівку, а й отримати гуманітарну допомогу та зустріти друзів-співвітчизників у різних куточках світу.
Румунія – https://t.me/UkrainiansinRomania
Словаччина – https://t.me/ukrajinci_na_slovensku
Франція – https://t.me/ukrainieninfrance
Бразилія – https://t.me/uarefugee
Данія – https://t.me/refugeesinDenmark
Чехія – https://t.me/+eAVhTnKzhEFkNWMy
Італія – https://t.me/dodomu_italia_ucraina
Швейцарія – https://t.me/refugeesinSwitzerland
Швеція – https://t.me/refugeesinSweden
Португалія – https://t.me/+j3_sMgK6QG8yMmVi
Польща – https://t.me/refugeesinPoland
Бельгія – https://t.me/ukrainciwbelgii
Молдова – https://t.me/moldovaukraina
Кіпр – https://t.me/uacyprus
Іспанія:
Австрія:
https://t.me/refugeesinAustria
Німеччина:
https://t.me/+ZM7gZZfM8Wc2YWM6
https://t.me/germanyhelpsukraine
Угорщина:
https://t.me/HUvolunteerswithUA
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