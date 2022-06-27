€100 в Римі на день – це смішно! Скільки коштує відпочинок у столиці Італії

Скільки коштує відпочинок у Римі / Фото: Колаж: Сьогодні

Я відправилася до столиці Італії – Риму, де відпочивали Меттью Макконагі, Джордж Клуні, Кендалл Дженнер, Орландо Блум, Кеті Перрі та інші зірки. В історичному місті знято легендарні стрічки, серед яких "Їж, молись, кохай" з Джулією Робертс. Скільки коштує відпустка в одному з найпопулярніших італійських міст, яке називають музеєм просто неба – розповідаю.

/ Фото: Колаж: Сьогодні

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Транспорт

На квиток з Лондона до Риму іспанської авіакомпанії Vueling витратила €34. Політ до аеропорту Fiumicino тривав 2 год. 35 хв. Вилетіли вчасно без затримки рейсу, як це часто трапляється з ірландською авіакомпанією Ryanair.

З аеропорту Fiumicino добиралася потягом компанії Trenitalia до вокзалу Roma Termini. Українці можуть користуватися міським транспортом безоплатно по території Італії протягом 5 днів з моменту в’їзду до першого місця призначення. За квиток я не платила, пред’явивши провіднику колії паспорт та посадковий на авіарейс.

По Риму пересувалася міськими автобусами. Ціна за один квиток €1,50, термін дії якого 100 хвилин.

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Житло

Забронювати апартаменти Affreschi a San Pietro в 5 хв. ходьби від Ватикану та 3,3 км до центру, було найкращим рішенням. Три ночі проживання в номері з двоспальним ліжком та душем коштували 9798 гривень (доба – 3266 гривень. – Ред.). Додатково оплатили міський податок €3,50 за добу.

/ Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

На 4-тий день забронювали номер у чотиризірковому готелі Navona Queen Rooftop в 2,3 км від Колізею. Ціна за добу становила 4170 гривень, враховуючи податки та безоплатний сніданок.

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/ Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Лайфхак: ціна аналогічного номера переддень становила на 40% більше. Ми з подругою "зловили" знижку, забронювавши його в день заїзду після 12:00.

За 4 дні проживання в центрі Риму ми заплатили 14 600 гривень. Чи шкодуємо, що не зекономили та не орендували житло у віддаленому районі за нижчою ціною? Ні. Комфорт та можливість пересуватися пішки з готелю до туристичних пам'яток були в пріоритеті.

Рекомендація: хочете зекономити на житлі – бронюйте номер за 1 чи 2 місяці до відпустки. На Booking пропозиції у серпні до тисячі гривень за добу. За тиждень до приїзду знайти номер ціною хоча б 3 тис. гривень було нереально. А хостелів жодного не було!

Харчування

Відпустка в Римі автоматично перетворюється в гастротур. Якщо ви на дієті, знайте, вона закінчиться в перший день римських канікул. Як і всі туристи, я протестувала піцу, пасту, лазанью, коктейль "Апероль Шприц", джелато та десерт "Тірамісу".

/ Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Найкращий "Апероль Шприц" пила в закладі формату на виніс навпроти Колізею. Ціна за коктейль бюджетна – €6, враховуючи розташування. Бо за коктейль "Мімозу" в ресторані з виглядом на площу Piazza Venezia заплатила €10.

/ Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

За страву в одному з закладів центру віддасте від €10, подалі від центру від €7. Наприклад, прайс на їжу подалі від центру: лазанья €7,50 та паста "Болоньєзе" €7,50. Ціни в закладах неподалік туристичних пам’яток: піца "Диявола" €10, паста "Болоньєзе" €12, десерт "Тирамісу" €7 та порція найменшого джелато €3.

/ Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Якщо попросите стакан води без газу в закладі, вам принесуть платну пляшку напою. Безоплатна в кафе Риму – рідкість. Вода на фото обійшлася в €4. Гуляючи вуличками, побачите фонтани з питною водою, носіть з собою пляшки, щоб не переплачувати в ресторанах.

На я їжу витрачала щодня приблизно €30, враховуючи один повноцінний прийом їжі, коктейль "Апероль Шприц" та каву з десертом чи шматком піци на виніс.

Сувеніри

З Риму туристи привозять лікер "Лімончелло", макарони, спеції для приготування італійських страв, магніти та листівки з римською символікою, а ще соуси для пасти. Я купила 50 грамів трюфельного соусу за €5 в супермаркеті в центрі та пляшку "Лімончелло" в Duty Free за €13.

/ Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Рекомендація: купуйте сувеніри та продукти подалі від туристичних локацій. Порція 50-грамового трюфельного соусу на ринку коштувала €10.

Дізнайтеся також, скільки коштував мій відпочинок у Лондоні під час пандемії.