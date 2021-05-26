Звезду сериала Школа Анну Тринчер обокрали в поезде. Из закрытого купе вор вынес 7 тыс гривен

Певица и актриса Анна Тринчер отправилась на концерт в Хмельницкий, но в дороге случился неприятный инцидент. В их купе пробрался вор и обворовал

Анна Тринчер рассказала, как ее обокрали в поезде / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Звезда украинского сериала "Школа" Анна Тринчер, которая осенью презентовала клип "Малиновые волосы", записала "восторженный" ролик после того, как ее поездка в Хмельницкий завершилась кражей. Ночью в купе Анны и ее директора проник вор и украл 7000 гривен и две банковские карты.

Об этом певица рассказала в Instastories. По словам Анны, купе они закрыли на замок изнутри. Поэтому как таковой возможности зайти внутрь без взлома или ключа не было.

"Мы спали в своем купе, на замке, который открыли с наружной части. Спасибо большое хочу сказать Укрзализныце, которая нанимает таких классных сотрудников проводников, которые договариваются с подставными людьми, дают им ключи от купе, и те воруют деньги", – сказала артистка.

Анна Тринчер отметила, что камер там нет, поэтому они не смогли выяснить, кто это сделал.

"С таким же успехом можно убить человека и никто не догадается, кто это сделал", – добавила Анна.

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Анну Тринчер обокрали в поезде Видео: instagram.com/annatrincher_official

Артистка также показала на видео их купе.

Анну Тринчер обокрали в купе Видео: instagram.com/annatrincher_official

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