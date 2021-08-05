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Звезда "Крепостной" дала совет женщинам, как пережить сложную ситуацию в жизни

5 августа, 17:17

Анна Ковпак

Актриса Наталка Денисенко поддержала тех женщин, которым сейчас нелегко и кто думает, что он остался один на один со своими проблемами.

Наталка Денисенко дала совет женщинам, как пережить сложную ситуацию в жизни / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

На фоне скандала с мужем актрисы Андреем Фединчиком, звезда написала в Instagram важный пост, который будет полезен каждой женщине:

Я поняла одну важную вещь – природа женщины всегда нуждается в осознании НЕодиночества. Мы всегда стремимся сделать уютное гнездышко, встречаться с подружками, окружить себя общением и множеством дел. И когда что-то случается, нам важно понимать: я – не одна.


Актриса дала женщинам 7 советов, как пережить плохой период:

  1. Ты не одна, когда ты задолбалась на работе (хоть она и любимая, все мы устаем и имеем на это право).
  2. Ты не одна, когда нет сил и ты срываешься при ребенке (да, так делать не хорошо, но ты можешь выдохнуть и справить ситуацию).
  3. Ты не одна, когда ты чувствуешь что ты не такая или не красивая (бывают такие дни, но помни, что красота начинается изнутри).
  4. Ты не одна, когда ругаешься с мужем (любой рост в отношениях идет через кризис, важно как ты пройдешь этот урок).
  5. Ты не одна, когда думаешь, что ты одна и никто тебе не поможет (это не так! Стоит лишь обратиться за помощью и она придет).
  6. Ты не одна во всех своих проблемах и невзгодах! (женщины, мы все одинаковые, и если вы видите потухшие глаза или злость у другой женщины – это значит лишь одно: она думает, что она одна на целом свете)
  7. Ты не одна! У тебя есть, как минимум, один самый близкий человек на свете-ТЫ САМА!

Наталка Денисенко с сыном / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

По словам актрисы, каждая женщина не одна, ведь у нее за спиной есть ее род: мама, бабушки и пра-пра-прабабушки. Важно лишь протянуть руку и помощь будет.

Наталка Денисенко также призвала женщин быть внимательнее друг к другу!

Смотрите в ролике историю любви Наталки Денисенко и Андрея Фединчика:

Ранее после драки Фединчика его супруга Денисенко заявила, что прошлое нужно оставлять в прошлом.

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Источник: Сегодня

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