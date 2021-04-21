Звезда Дома-2 Алена Водонаева перенесла микроинсульт: фото из больницы

Российская телеведущая рассказала о своем состоянии после реанимации и показала снимок из клиники, в которой сейчас находится

Блогер и ведущая Алена Водонаева, рассказала об изнасиловании в 14 лет, уже пришла в себя после микроинсульта и делится подробностями произошедшего в Instagram.

"Привет с больничной койки. Слава небесам, уже не из реанимации, а из обычной палаты отделения неврологии. Микроинсульт. Вчера днем, часов в 12, мне резко стало плохо. Язык начал заплетаться, я не могла ничего сказать. Мне давали воду, она выливалась обратно. Все это произошло при моей маме, жене брата и подруге. Они и вызвали скорую", – рассказывает Алена.

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Фото: instagram.com/alenavodonaeva

По словам Алены, сначала ее отправили в реанимацию, сейчас с не работают медики. Водонаева призналась, что в последнее время у нее было много стрессовых ситуаций, а также рабочих и бытовых задач, который нужно было решить "без чьей-либо помощи".

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