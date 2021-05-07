Что делать, если укусила змея и почему народные методы могут стоить вам жизни

Следуя накродным мифам – отсасывая яд после укуса змеи или накладывая жгут, можно потерять руку или ногу. Как оказать помощь и избежать укуса змеи – в сюжете

Змея может атаковать, если на нее наступить / Фото: unsplash.com

Отправляясь на майский пикник или в лес с палаткой легко "нарваться" на змею: сейчас в Украине самый пик их активности. Ползучие атакуют взрослых и даже детей, нападая и кусая. Как же оградить себя от змей и что делать, если все-таки встретились с пресмыкающимся – разбиралась ведущая информационно-развлекательного шоу "Сегодня утро. Выходной" на канале "Украина 24" Юлия Галушка.

Видео: Украина 24

Почему змеи все-таки нападают и как этого избежать?

Сейчас у змей сезон размножения, поэтому они могут быть агрессивными. Но первой змея не нападает: укусить примыкающее может, если на него наступить. Змеи могут выползти погреться на солнце или вечером заползти в помещение, палатку – туда, где тепло. Поэтому сейчас стоит быть особенно внимательными, отправляясь на пикник или с палатками в лес. Перед тем, как разжечь костер или поставить палатку, возьмите палку и осторожно проверьте кусты. Если обнаружили змею – не трогайте ее, отойдите, не делаете резких движений – она уползет. В случае, когда змея заползла в дом или другое помещение – лучше вызвать спасателей, а не самим ловить пресмыкающееся.

Одеваться в лес тоже важно соответственно: узкие брюки и высокая обувь, в которую тщательно заправить штаны, не дадут змее заползти к вам в штанину. Ботинки на толстой подошве уберегут от укуса, если случайно наступите на змею.

А насколько опасен укус змеи и можно ли не заметить его?

В Украине немного ядовитых змей, кроме того укус той же степной гадюки для взрослого здорового человека опасен, но не смертелен. Не заметить укуса пресмыкающегося трудно, симптомы яркие:

боль, отек, гематома (синяк) в месте укуса, обычно это 2 ранки от зубов,

головная боль, головокружение, обморок, даже рвота,

слабость, повышение температуры тела.

Особенно опасны укусы ядовитых змей для детей, пожилых и людей с давними хроническими заболеваниями. Также опасно, если змея укусила в место, которое находится близко к центральному кровеносному руслу. Поэтому, как отмечает инструктор по домедицинской помощи Олег Картавый, важно уметь правильно оказать помощь и обязательно отвезти пострадавшего в больницу.

То есть нужно отсосать яд, прижечь рану и наложить жгут – как в фильмах?

Ни в коем случае! Популярные в народе мифы могут стоить вам здоровья, а то и жизни:

Миф № 1 – разрезать рану и прижечь. Нельзя делать никаких надрезов ножом на месте укуса – это усилит кровообращение и всасывание яда. Прижигать тоже нельзя, иначе рана будет заживать только сверху, мы спровоцируем еще большее всасывание яда и токсины продолжат отравлять наш организм.

Миф № 2 – отсосать яд из раны. Человек, который это делает, рискует сам отравиться, особенно если есть во рту ранка или ссадина. Этот метод не эффективен и не даст особого результата, поскольку невозможно высосать то количество яда, которое повлияет на ситуацию и спасет пострадавшего.

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Миф № 3 – надо наложить жгут на место укуса. Не нужно этого делать, так мы нарушаем кровообращение. В итоге в укушенной ноге или руке под влиянием яда может произойти некроз ткани, из-за этого мы рискуем потерять руку или ногу.

Миф № 4 – обязательно приложить холод. Холод при укусе змей может усилить кровопотерю, поэтому лучше этого не делать.

Тогда как правильно оказать помощь при укусе змеи?

Довольно просто: