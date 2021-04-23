ЖК "Новая Англия" создала экологическую коллаборацию с "Чистопес"

Почему убирать за любимцем – это круто и как при этом не навредить окружающей среде

Об этом стало известно из опубликованной новости на сайте ЖК "Новая Англия": https://new-england.com.ua/ua/zhk-novaya-angliya-sozdala-ekologicheskuyu-kollaboratsii-s-chistopes/.

"Чистопес" – это молодой украинский бренд, который положил начало традиции убирать за собаками экологически, выпуская первые украинские экопакеты из картофельного крахмала, которые не вредят окружающей среде.

ЖК "Новая Англия" создала экоколлаборацию с "Чистопес". Фото: пресс-служба ЖК "Новая Англия"

"Такая коллаборация – это более социальный проект. Вместе с "Чистопес" мы пытаемся сделать уборку за животными популярным и даже трендовым занятием. Ведь убирать за любимцем – это круто! Мы заботимся не только о комфортном проживании резидентов комплекса, но и развиваем экологическое пространство вокруг. Тем более, популяризируя идею осознанного потребления продуктов и бережного отношения к природе", – отметили в пресс-службе ЖК "Новая Англия".

Резиденты ЖК смогут заказать пакетики "Чистопес" по специальным ценам. Фото: пресс-служба ЖК "Новая Англия"

Также жители ЖК "Новая Англия" имеют дополнительный бонус от такой коллаборации. Кроме доступа к бесплатному использованию экопакетов в зонах для выгула домашних любимцев, резиденты смогут заказать пакетики "Чистопес" по специальным ценам – как для друзей бренда.

Фото: пресс-служба ЖК "Новая Англия"

Напомним, что ЖК "Нова Англия", который расположен в Голосеевском районе Киева (10 мин. пешком до метро "Васильковская"), состоит из 14 домов, объединенных единой архитектурой английской неоклассики. Комплекс имеет закрытую территорию, находящуюся под круглосуточной охраной, прогулочные аллеи, зоны релакса и отдыха, детские и спортивные площадки, аллеи фонтанов и др. Также на территории ЖК "Новая Англия" находятся детский сад и школа. Напомним, что по состоянию на начало 2021 года в ЖК "Новая Англия" уже построено и заселено 6 домов, еще 4 дома в активной стадии строительства и продажи квартир.