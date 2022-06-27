Животные делают селфи не хуже хозяев – смотрите 10 курьезных фото

10 курьезных фото животных / Фото: Коллаж: Сегодня

Вы часто устраиваете фотосессии с домашними питомцами. Не догадываясь, что они и без вашей помощи способны сделать шедевры, которые наберут тысячи лайков в Instagram? Смотрите 10 забавных фото, креаторами которых являются четырехлапые. Они самостоятельно справились с задачей – результат рассмешит. Покажем не только кошек и собак, но и экзотических животных.

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Недавно мы рассказывали о курьезном случае: лев с прической в стиле 90-х стал звездой китайского зоопарка.