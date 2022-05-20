Женщины дождались! Арестович разделся в прямом эфире (видео)

Арестович переоделся/Фото: коллаж: "Сегодня"

Внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович прямо во время прямого эфира решил переодеться. Он сменил футболку на вышиванку.

Арестович сделал это во время эфира на YouTube-канале журналистки Юлии Латыниной.

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Подробности

Прямо во время прямого эфира внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович решил сменить одежду на украинскую национальную — вышиванку. Он снял футболку и надел рубашку.

Арестович показал, как управляет танком тигровой окраски

Внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович поделился забавным видео, на котором показал, как управляет танком. Техника была тигрового цвета. В танке также сидел ребенок в каске.

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"Некоторые утверждают, что мы боимся и отсиживаемся. Так вот – это не так! 34-й выход. Заходим с фланга", – подписал видео советник главы ОП в Telegram.

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