Женщина купила три дома в Италии всего за три евро, но ее ждал неприятный сюрприз

Рубиа Диас планировала провести в одном из коттеджей старость, но столкнулась с непредвиденными трудностями: ей придется отремонтировать дом в течение трех лет

/ Фото: instagram.com/thesun

Бизнесвумен Рубиа Диас купили в Италии (на Сицилии) три дома всего за три евро. Выгодное предложение ей сделали местные власти, которые активно искали новых людей, чтобы восстановить приходящую в негодность недвижимость и "оживить" провинциальную местность.

Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

Рубиа решила принять выгодное предложение. Она планировала провести в коттедже старость, но столкнулась с непредвиденными трудностями. По контракту, любой, кто покупает дом на Сицилии по такой цене, должен отремонтировать его в течение трех лет, чтобы не потерять залог – 5000 евро.

Фото: The Sun

Рубиа Диас купила сразу три здания в городке Муссомели – по одному для каждого из своих детей. Однако она быстро поняла, что ремонт обойдется в круглую сумму денег.

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Фото: The Sun

Женщина уже потратила 12 тысяч евро на работу строителей и материалы для первого дома и ожидает, что полная стоимость ремонта составит около 20 тысяч евро. Таким образом, в три дома ей придется вложить около 60 тысяч.

Фото: The Sun

Ранее Life Сегодня писали об аналогичном предложении в итальянском городке Самбука-ди-Сицилия.

Также мы писали про британского бизнесмена Джейми Эббота, который решил продать трехэтажный особняк за 59 евро.