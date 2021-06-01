Женщина держит в доме 226-килограммового кабана: Решила дать ему шанс на счастливую жизнь

Год назад ветеринары посоветовали Челси Вининг из США сделать животному эвтаназию и утверждали, что поросенок не проживет дольше недели

Американка Челси Вининг держит в своем доме кабана Флоппи / Фото: instagram.com/floppythepig

Самые популярные домашние животные – это, конечно же, кошки и собаки. Но бывают и очень экзотические случаи: люди заводят кроликов, змей, пауков, птиц и даже свиней… и держат их в своем доме.

Своей необычной историей поделилась Челси Вининг из Западной Вирджинии (США). Американка вместе с мужем вырастила огромного кабана по кличке Флоппи.

Флоппи в своей комнате / Фото: instagram.com/floppythepig

Флоппи родился 18 января 2020 года с синдромом Shaken Baby – у него бесконтрольно тряслась голова. Ветеринары посоветовали сделать поросенку эвтаназию и утверждали, что он не проживет дольше недели.

Таким поросенок был год назад / Фото: instagram.com/floppythepig

Однако Челси Вининг решила дать ему шанс на счастливую жизнь – "хотя бы на короткое время".

"Мы с мужем забрали его в дом и кормили из бутылочки каждые три часа, – рассказывает Челси в интервью развлекательному порталу Bored Panda. – Прошло уже больше года, и он процветает. Сейчас у Флоппи даже есть своя отдельная комната".

Хозяева кормили Флоппи из бутылочки каждые три часа / Фото: instagram.com/floppythepig

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По словам хозяйки, животное весит около 500 фунтов (226 кг).

Флоппи очень милый и приветливый / Фото: instagram.com/floppythepig

"Флоппи – мягкий великан. Он очень любит, когда к нему приходят люди", – отметила Вининг.

Американка делится фотографиями со своим необычным домашним питомцем в Instagram.

Флоппи вместе с хозяйкой – Челси Вининг / Фото: instagram.com/floppythepig

Не так давно мы писали о не менее трогательной истории: поросята спасли лежащую на суше рыбу и столкнули ее в воду.

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Кроме этого, Life Сегодня сообщали о том, как дикий кабан ворвался в помещение одного из ресторанов, расположенных в северном пригороде Сеула. Инцидент произошел в городе Нанкин в провинции Цзянсу.