Жених жестко разыграл невесту на свадьбе и чуть не остался один

/ Фото: tiktok.com/@bridge.stape
Блогерша по имени Бриджит на своей странице в TikTok рассказала, как ее жених за несколько часов до свадьбы устроил оригинальный розыгрыш. Девушка шутку не оценила, ведь думала, что возлюбленный попал в больницу.
Все началось в три ночи: Бриджит получила от жениха Дрю шокирующее сообщение. В нем говорилось, что парня срочно забрали в больницу.
"Парамедики сказали, что мы сможем наведаться к нему утром, если капельница поможет", – вспоминает невеста.
@bridge.stape
Reply to @0aky_afterbirth ##greenscreen good times.... ##wedding##atlanta##worththewait##funny##explorepage##fyp##viral##trending##foryouuu##loloriginal sound – Bridgett
Также ей отправили фотографию мужчины, который лежал в машине скорой помощи.
Бриджит потратила два часа на то, чтобы предупредить всех гостей, что свадьбы не будет. Но, как оказалось, в этом не было надобности.
В этот день Дрю отмечал свой последний день холостяцкой жизни, поэтому решил придумать что-то оригинальное. Во время прогулки он увидел запаркованную машину скорой помощи и попросил у водителей сфотографироваться внутри.
Хоть девушка очень разозлилась из-за этой ситуации, свадьбу не перенесли. Пара смогла вовремя пожениться.
Напомним, ранее в закрытом Facebook-сообществе That's It, I'm Wedding Shaming также появился снимок невесты с пышными формами, на которой разорвалось свадебное платье. Кроме этого, мы рассказывали, как в Сети невесту высмеяли из-за "прозрачного" свадебного платья.
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