Жених жестко разыграл невесту на свадьбе и чуть не остался один

Девушка по имени Бриджит не оценила шутку, ведь думала, что ее возлюбленный Дрю попал в больницу с серьезными травмами

/ Фото: tiktok.com/@bridge.stape

Блогерша по имени Бриджит на своей странице в TikTok рассказала, как ее жених за несколько часов до свадьбы устроил оригинальный розыгрыш. Девушка шутку не оценила, ведь думала, что возлюбленный попал в больницу.

Все началось в три ночи: Бриджит получила от жениха Дрю шокирующее сообщение. В нем говорилось, что парня срочно забрали в больницу.

"Парамедики сказали, что мы сможем наведаться к нему утром, если капельница поможет", – вспоминает невеста.

Также ей отправили фотографию мужчины, который лежал в машине скорой помощи.

Бриджит потратила два часа на то, чтобы предупредить всех гостей, что свадьбы не будет. Но, как оказалось, в этом не было надобности.

В этот день Дрю отмечал свой последний день холостяцкой жизни, поэтому решил придумать что-то оригинальное. Во время прогулки он увидел запаркованную машину скорой помощи и попросил у водителей сфотографироваться внутри.

Хоть девушка очень разозлилась из-за этой ситуации, свадьбу не перенесли. Пара смогла вовремя пожениться.

Напомним, ранее в закрытом Facebook-сообществе That's It, I'm Wedding Shaming также появился снимок невесты с пышными формами, на которой разорвалось свадебное платье. Кроме этого, мы рассказывали, как в Сети невесту высмеяли из-за "прозрачного" свадебного платья.