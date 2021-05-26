Зачем нам кальций: какие продукты есть и нужно ли принимать добавки?

Кальций дает силу костям, регулирует работу почек и кишечника. Продукты, богатые кальцием, должны быть в рационе, а бесконтрольный прием добавок может навредить

Чтобы организму хватало кальция, ешьте зелень, молочную продукцию, креветки, апельсиновый сок / Фото: Сегодня

В детстве, чтобы кости были крепкими, нас часто заставляли пить молоко – там много кальция, говорила мама. Сейчас же некоторые люди сами назначают себе пищевые добавки с кальцием – для "профилактики" заболеваний костей и не только. Чем может закончиться такое самолечение, сколько кальция и зачем вообще нужно нашему организму и какие продукты нужно есть, чтобы не испытывать дефицита этого макроэлемента, рассказала наш постоянный эксперт – терапевт, семейный врач, специалист УЗИ-диагностики Анна Красюк.

Анна Красюк / Фото: пресс-служба

Зачем вообще кальций организму, какую роль играет этот макроэлемент?

Только задумайтесь, его в нашем скелете – более 99% (в виде гидроксиапатита). Этот минерал обеспечивает силу костей. Также важно, чтобы достаточный уровень кальция поддерживался в сыворотке крови. Кальций регулирует 3 основные транспортные системы в организме и процессы в них: кишечную абсорбцию (впитывание веществ), почечную реасобрцию (обратное всасывание) и костный обмен.

Важный процесс в нашем организме – взаимодействие кальция и витамина D: в нем участвуют гормоны щитовидной железы, которые помогают поддерживать нужный для человека уровень кальция.

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Кальций, безусловно, нужен нашему организму: при его недостатке повышается риск развития рахита у детей и остеопороза у пожилых людей. А еще дефицит кальция ведет к образованию камней в почках и развитию рака толстой кишки.

Но переизбыток кальция в организме тоже опасен: при избыточном его уровне в крови и моче происходит кальцификация сосудов и мягких тканей. Начинаются запоры, возрастает риск развития инфаркта миокарда, образования камней в почках. Поэтому прежде, чем поддаться искушению попринимать кальций на всякий случай, важно знать, к чему это может привести.

Получается, принимать добавки с кальцием для профилактики самому – опасно?

Для профилактики заболеваний лекарства не нужны. Относительно пищевых добавок – они не являются лекарствами, отличаются между собой дозой, химическим составом, возможным воздействием на организм и длительностью приема без показаний. Если ваш врач порекомендовал "препарат кальция для профилактики", стоит подумать над тем, чтобы сменить врача. Потому что даже добавки с кальцием, которые продаются в аптеках без рецептов, нужно принимать по назначению.

Принимать добавки с кальцием нужно только по назначению врача / Фото: unsplash.com

В лучшем случае препараты кальция предотвратят потерю костной массы, но не увеличат ее. Поэтому принимать кальций просто так, наобум, чтобы кости были крепкими и зубы целыми, в корне неправильно. Для большинства людей прием препаратов кальция на снижение переломов или развитие остеопороза не влияет. Только среди пожилых людей он уменьшает частоту патологических переломов.

Если вы думаете, что вам нужен дополнительный прием кальция, нужно обсудить со специалистом, какой именно препарат кальция показан вам (и нужен ли он вообще), в какой дозе и на какой период времени.

При каких состояниях врач назначает препараты кальция?

Состояния, при которых прием кальция показан в лечебных целях:

гипопаратиреоз – снижена или вообще не происходит выработка паратиреоидного гормона железами щитовидной железы;

мальабсорбция кишечника – нарушено усвоение питательных веществ (например, после резекции тонкой кишки, при целиакии – непереносимости глютена);

остеопороз – костная ткань теряет плотность и становится хрупкой;

хроническая почечная недостаточность;

рефлюкс (гастроэзофагальная рефлюксная болезнь) – заброс содержимого желудка в пищевод;

язвенная болезнь желудка и другие серьезные патологии.

Как видите, дополнительный прием кальция нужен при серьезных проблемах со здоровьем или в пожилом возрасте. Для здорового человека единственный подходящий источник кальция – это пища, сбалансированный рацион питания.

Какие продукты, богатые кальцием, нужно есть?

Кальций относится к макроэлементам, суточную дозу которых можно получить через продукты питания. Если же его суточная доза будет в 2-3 раза выше (за счет потребления препаратов, в которых доза кальция и есть в среднем высшая суточная норма), то это может быть вредно и однозначно повлияет на уровень и распределение кальция в организме.

Богаты кальцием молочные продукты, апельсиновый сок, орехи, кунжут, фрукты, овощи / Фото: Depositphotos

Чтобы организму хватало кальция и не было его избытка, ешьте молочные продукты, зелень, овощи, орехи, кунжут, креветки, немного шоколада. Готовые продукты, богатые кальцием, – апельсиновый сок и соевое молоко. Питайтесь как можно разнообразнее, варьируйте продукты так, чтобы получалось не менее 3 порций в день.

Избегайте переедания и откровенно вредных продуктов. Будьте благоразумны и не употребляйте никаких препаратов без показаний!

Напомним, что ранее мы писали о том, какие продукты помогут профилактике остеопороза и полезны для суставов.

Также не забывайте заботиться не только о физическом, но и об эмоциональном здоровье своем и своих близких, особенно сегодня, 26 мая, в день лунного затмения. Сегодня полезно порадовать подарком друга или знакомого, поскольку заслуга от хороших дел или благотворительности значительно возрастает. А поможет вам в этом наш календарь подарков на все праздники мая, в котором можно поймать интересную идею для презента.