Зачем есть грибы во время войны – 5 полезных свойств, о которых вы могли не знать

Есть грибы во время войны полезно, они богаты полезными веществами, о которых вы могли не знать / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com
Грибы в рационе помогут сбалансировать питание по ряду полезных микроэлементов, что в условиях войны с Россией и дефицита продуктов особенно важно. Почему не стоит отказываться от грибов и действительно ли они полезны – рассказала в своем инстаграме врач-диетолог, кандидат медицинских наук Светлана Федяева.
Многие из нас избегают есть грибы, ссылаясь на их тяжелое переваривание. Но грибы занимали весомое место в рационе наших предков.
Если ранее была возможность выбирать и кушать "заморские" шиитаки, эринги или "банальные" шампиньоны, то сейчас выбор грибов в магазинах органичен, но полезны и наши лесные грибы. Так, полезные вещества в грибах:
- Бета-глюканы – это пребиотики, которые создают условия для развития нормальной микрофлоры в кишечнике.
- Из-за увеличения количества бактерий Prevontella грибы оказывают влияние на углеводный обмен. Также употребление грибов 3 раза в неделю снижает риск развития сахарного диабета и деменции.
- Хитин в составе грибов также улучшает работу кишечника и уменьшает запоры.
- "Грибной" сахар трегалоза – полезное вещество для предупреждения атеросклероза, жирового гепатоза и даже замедления старения. Например, шампиньоны содержат вещество, которое помогает убрать "запах старости". Замечали ли вы, что пожилые люди имеют специфический запах? Он происходит из-за накопления вещества ноненаль, которое образуется при окислении жиров в коже из Омега-7 жирных кислот. Так вот, шампиньоны в рационе помогут избежать этого запаха.
- Эрготионеин – растительная аминокислота обладает антиоксидантными свойствами.
Перечисленные вещества содержатся в практически всех видах грибов. Однако при низком расщеплении фермента трегалазы (что бывает у людей с заболеваниями органов пищеварения), которым богаты грибы, может возникнуть боль в животе или дискомфорт после употребления грибов. А еще для усвоения растительного белка грибов их нужно тщательно пережевывать.
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