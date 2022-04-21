Зачем есть грибы во время войны – 5 полезных свойств, о которых вы могли не знать

Есть грибы во время войны полезно, они богаты полезными веществами, о которых вы могли не знать / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Грибы в рационе помогут сбалансировать питание по ряду полезных микроэлементов, что в условиях войны с Россией и дефицита продуктов особенно важно. Почему не стоит отказываться от грибов и действительно ли они полезны – рассказала в своем инстаграме врач-диетолог, кандидат медицинских наук Светлана Федяева.

Многие из нас избегают есть грибы, ссылаясь на их тяжелое переваривание. Но грибы занимали весомое место в рационе наших предков.

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Употребление грибов 3 раза в неделю снижает риск развития сахарного диабета и деменции / Фото: freepik.com

Если ранее была возможность выбирать и кушать "заморские" шиитаки, эринги или "банальные" шампиньоны, то сейчас выбор грибов в магазинах органичен, но полезны и наши лесные грибы. Так, полезные вещества в грибах:

Бета-глюканы – это пребиотики, которые создают условия для развития нормальной микрофлоры в кишечнике. Из-за увеличения количества бактерий Prevontella грибы оказывают влияние на углеводный обмен. Также употребление грибов 3 раза в неделю снижает риск развития сахарного диабета и деменции. Хитин в составе грибов также улучшает работу кишечника и уменьшает запоры. "Грибной" сахар трегалоза – полезное вещество для предупреждения атеросклероза, жирового гепатоза и даже замедления старения. Например, шампиньоны содержат вещество, которое помогает убрать "запах старости". Замечали ли вы, что пожилые люди имеют специфический запах? Он происходит из-за накопления вещества ноненаль, которое образуется при окислении жиров в коже из Омега-7 жирных кислот. Так вот, шампиньоны в рационе помогут избежать этого запаха. Эрготионеин – растительная аминокислота обладает антиоксидантными свойствами.

Перечисленные вещества содержатся в практически всех видах грибов. Однако при низком расщеплении фермента трегалазы (что бывает у людей с заболеваниями органов пищеварения), которым богаты грибы, может возникнуть боль в животе или дискомфорт после употребления грибов. А еще для усвоения растительного белка грибов их нужно тщательно пережевывать.

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