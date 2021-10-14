Как религия "убивает" людей из фэшн-индустрии: фотограф Sam Yarі представил выставку "Правда" о художниках в странах ислама

Фотограф Sam Yarі представил выставку "Правда" о художниках в странах ислама / Фото: пресс-служба

Какова концепция выставки "Правда"?

Фотограф Sam Yari (Сэм Яри) с 10-летним опытом работал в течение 5 лет в странах жесткого авторитарного режима с прорелигиозным направлением. В 2016-м художник переехал в Турцию из-за спецоперации правоохранительных служб "Паук 2". Она направлена на контроль творчества художников (среди которых фотографы и модели) и противодействие их реализации.

Фотограф с 10-летним опытом Sam Yari / Фото: пресс-служба

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Перед художниками был список запретов. И если они их нарушали, то автоматически становились потенциальными заключенными, ведь противодействовали закону.

Одни из запретов:

Работать фотографом. Большинство художников скрывались – работали в формате "андеграунд", чтобы их не нашли правоохранительные службы.

Большинство художников скрывались – работали в формате "андеграунд", чтобы их не нашли правоохранительные службы. Устраивать женские фотосессии без хиджаба. Так, табу не только на купальники, но и вечерние платья и другие луки, где отсутствует основной "атрибут" – хиджаб.

Несоблюдение требований могло завершиться преследованием, допросами в СИЗО, заключением или хуже – смертной казнью представителей фэшн-индустрии.

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Через одно фото в Instagram могли отследить не только модель, которая его опубликовала, но и фотографа. И как результат – их находили спецслужбы, художники становились нарушителями закона, а выжить удавалось единицам.

Фотограф Sam Yari вдохновился проблемой, вызванной религиозными нормами, и создал выставку "Правда". Потому что десятки его коллег и моделей до сих пор находятся в ловушке, а некоторые – погибли из-за желания творить.

Как выглядит выставка "Правда"?

В 15 фотографиях фотограф Sam Yari показал боль и в то же время сильный характер всех пострадавших в фэшн-индустрии в роли одной модели. Акцент фотоколлекции в трендовой технике fine art. Его художник достиг за счет специального освещения и камеры. Удивитесь, но компьютерные эффекты в работе отсутствуют.

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Выставка "Правда" фотографа Sam Yari / Фото: пресс-служба

Увиденные фотографии навевают страх, удушье и отсутствие свободы действий и выражения, которые пережили творцы.

Я покинул страну, где меня могли казнить. Понимая, что рано или поздно дойдут и до меня. Но освещение этой темы – must. Потому что это реалии, – отметил художник Sam Yari.

Выставка "Правда" фотографа Sam Yari / Фото: пресс-служба

Местом для съемки фотосессии стала не студия, а квест-комната, которая похожа на камеру заключенных. Модель для "Правды" выбрали ту, которой близка по духу тематика.

Ею стал экс-участник реалити "Cупермодель по-yкраински" Егор Степаненко. Парень признался, что всегда хотел попробовать, как это быть в амплуа арестованного.

Я вжился в образ мгновенно, ибо слышал жестокие истории о представителях фэшн-индустрии от Sam Yari. Сам процесс работы внутри камеры еще больше вводил в данное состояние, – сказал модель Егор Степаненко.

Модель "Правды" – Егор Степаненко / Фото: пресс-служба

В реализации съемки также принимал участие звездный стилист и фэшн-дизайнер Кирилл Харитонцев. Профессионал сотрудничает с самыми известными селебами украинского шоубиза. Среди которых Ирина Билык, Наталья Могилевская и другие. Для "Правды" он придумал нетипичный для него лук арестованного.

На образ меня вдохновили истории людей, которых лишили возможности свободно жить и реализовываться. Мне, творческому человеку, который живет по зову души, близка эта тематика, – сказал звездный стилист и фэшн-дизайнер Кирилл Харитонцев.

Выставку "Правда" также посетили художники, модели, фотографы и ценители современного искусства.

Во время просмотра фотографий в галерее наводила на страх мысль, что аналогичная выставка в авторитарных исламских странах – причина ареста, допросов и возможной казни.

Sam Yari не планирует туда возвращаться, поскольку "Паук 2" – не остановлен. Художник с 2020 года развивается в Украине и наслаждается возможностью свободно реализовываться не только в фэшн, но и социальных и в то же время табуированных темах мира.

Фотоколлекция Sam Yari ​​​​​​​ "Правда" будет выставлена на продажу в формате NFT на сайте Foundation.