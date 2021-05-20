Я не хотела этого ребенка: супруга Тимура Мирошниченко призналась, что пережила выкидыш

Инна Мирошниченко / Фото: скриншот

Телеведущие Тимур и Инна Мирошниченко потеряли первого ребенка на раннем сроке. Это случилось через месяц после того, как пара начал жить вместе. Как они пережили это период и почему Инна не хотела ребенка, телеведущие рассказали в интервью Алине Доротюк на ее Youtube-канале.

После того, как пара начала жить вместе Тимур начал говорить Инне о детях, а она к ним была не готова, ведь планировала строить свою карьеру.

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Но уже через месяц, как пара стала жить вместе, Инна узнала, что она ждет ребенка. Тимур этой новости очень обрадовался, а вот Инна – нет, ведь была к этому не готова. Через три недели после того, как пара узнала о беременности, они потеряли ребенка.

"Это было очень быстро. Я только привыкла к новости, что у нас будет ребенок, как мы узнаем, что сердцебиения нет. Я думаю, что так сложилось именно из-за того, что эти три недели пока привыкала, я постоянно думала о том, что я не хотела этого ребенка, что я не готова к нему. А организм же чувствует, что это нежелательная беременность, тогда зачем ее задерживать?" – призналась Инна Мирошниченко.

После этого случая пара очень быстро смогла снова забеременеть и через день после того, как Инна узнала, что она ждет ребенка, Тимур сделал ей предложение.

Сейчас пара воспитывает двоих детей – Мию и Марко.

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