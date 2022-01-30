Все гениальное – просто: курьезные антилайфхаки Хаби Лейма, которые принесли ему популярность

Самые смешные видео Хаби Лейма / Фото: instagram.com/mariab_art/, instagram.com/khaby00/

Круто, что мы живем в то время, когда любой по-настоящему талантливый и действительно особенный человек может заявить о себе благодаря соцсетям. Недавно мы писали о смешных перевоплощениях Дэна Клэя в "Кэрри Драгшоу", а сегодня расскажем о 22-летнем парне, который "слишком гениален для этого мира". И сейчас вы поймете, почему.

Хаби Лейм — 22-летний тиктокер из Италии, ставший знаменитым благодаря своим видео, на которых высмеивает глупые лайфхаки, но делает это с невозмутимым выражением лица. Его видео взорвали Интернет благодаря особой манерности и одинаковой жестикуляции, которым он демонстрирует.

Реклама

Хаби Лейм не делает ничего особенного, а просто показывает людям, насколько много бесполезных советов мы получаем каждый день, без которых жизнь совершенно не становится сложнее, а даже наоборот.

Блогер проживает в Италии и очень быстро стал популярным, теперь его забрасывают предложениями о рекламе и сотрудничестве. До нынешней профессии он работал видеомонтажером и создавал игровые ролики с геймплеем.

Также смотрите: в Сети шутят о военно-политической ситуации в стране