Впервые в истории: в Южной Корее к 2025 году построят город на воде (видео)

В Южной Корее к 2025 году построят город на воде / Фото: hypebeast

Мир не стоит на месте. Недавно новость о коте из Харькова, который рекламировал сумку от Valentino, шокировала всех. Сегодня – известие о городе будущего на воде, который планируют построить к 2025 году в Южной Корее. Об этом сообщило издание Hype Beast .

Модерную концепцию города презентовали архитекторы, дизайнеры и строители компании Bjarke Ingels Group в 2019-м (она базируется в Нью-Йорке и Копенгагене).

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В Южной Корее к 2025 году построят город на воде / Фото: hypebeast

В 2022 году планируют начать строительство проекта на побережье Южной Кореи, недалеко от города Пусан.

В современном городе вместо привычной земли будет несколько платформ, которые закрепят якорями. Концепция безопасна, поэтому морские жители не пострадают из-за строительных работ. Проект оценивается в $200 млрд.

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Современный город рассчитан максимум на 10 тыс. человек. Жильцы смогут передвигаться по городу на лодке или преодолевать расстояние пешком.

Среди инфраструктуры будут: школы, спортивные клубы, магазины, площадки для детей и многое другое.

В Южной Корее к 2025 году построят город на воде / Фото: hypebeast

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Преимущество жизни на воде – безопасность. Ведь город будущего сможет противостоять цунами и ураганам. Все дома планируют строить высотой не более 7 этажей, чтобы создать низкий центр тяжести, а материалы будут использовать локальные. К примеру, бамбук.

Город также будет самостоятельно производить электроэнергию и выращивать морепродукты на "зеленых" фермах.

Включайте видео и воочию убедитесь в фантастической концепции, которая вошла в историю.