Видео дня. Мужчина затащил в лифт живую лошадь и поднялся с ней на шестой этаж

Местный житель катался по городу на лошади и решил навестить своего друга. Мужчина не захотел оставлять животное внизу – боялся, что украдут

В одном из жилых домов в израильском Тель-Авиве камеры видеонаблюдения зафиксировали, как в лифт небоскреба заходит лошадь. Эти курьезные кадры быстро распространились в соцсетях и попали в СМИ.

Как выяснилось, местный житель катался по городу на лошади и решил навестить своего друга. Мужчина не захотел оставлять животное внизу – боялся, что украдут, и решил взять с собой на шестой этаж.

Сюжет Юлии Беглецова Видео: Сегодня

Жители дома были разгневаны. Пока одни саркастически шутили, другие пожаловались в полицию.

"Видимо, мы совершили ошибку, не вписав в правила поведения в здании запрет на вход лошадей и провоз их в лифте", – написала в общей группе представительница домового комитета.

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Владельца лошади и его друга задержали, их обвиняют в жестоком обращении с животными. К тому же один из них нарушил правила домашнего ареста.

Домовый комитет небоскреба уже сообщил о намерении внести запрет на катание лошадей в лифтах.

Напомним, в США полицейский попытался въехать в магазин на коне. Кроме этого, студентка разделась верхом на лошади ради спасения наездников.