Вдохновились фильмами для взрослых? Анонимная учительница рассказала о самом странном имени ученицы

Анонимная учительница рассказала о самом странном имени ученицы / Фото: pexels.com

Пока в Украине придумывали новые имена для детей, связанные с войной, за границей родители назвали свою дочь, вдохновившись фильмами для взрослых. Анонимная учительница рассказала об этом имени, назвав его самым странным, которое приходилось слышать. Историей поделились в The Sun.

Учителя каждый год знакомятся с сотнями новых учащихся, обращая внимание на их имена. Анонимная учительница удивилась родителям девушки, которую назвали "Эротика". Она поделилась историей с дочерью, которая затем разместила скрин с перепиской на форуме Reddit.

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В сообщении учительница написала: "Есть ученица по имени Эротика. Кто бы так поступил со своим ребенком?". Ее удивленная дочь ответила на сообщение: "В вашей школе? Я не могу поверить, что это реально".

Дочь к размещенному скриншоту добавила подпись, не скрывая своего удивления: " Мама сегодня прислала мне это сообщение. Пожалуй, самое ужасное имя, которое я видела".

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Пользователи форума Reddit были шокированы фантазией родителей, назвавших своего ребенка "Эротика". Но комментарии двузначны.

Интересно, когда эти несчастные дети вырастут, будет ли волна судебных исков, в которых они будут предъявлять иски своим родителям за эмоциональные убытки?, – написал один из пользователей Reddit.

Этот ребенок никогда не смирится с этим, – написал один из пользователей Reddit.

Конечно, тот, кто заполнял документы для регистрации этого ребенка, должен был отказаться от того, чтобы назвать ребенка таким именем?, – отметили в комментариях на Reddit.

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