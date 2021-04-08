В Украине появилось приложение TripbyClick для путешествий. Оно формата социальной сети!

В Украине создали мобильное приложение TripbyClick для путешествий, которое работает в формате социальной сети, что и является его изюминкой.
TripbyClick – находка для любителей туризма. При помощи приложения пользователи могут планировать маршруты, искать полезную информацию для конкретной местности и видеть актуальные события.
/ Фото: скриншот, TripbyClick
Формат сети приложения предусматривает связь с другими пользователями: юзер может публиковать фото и дополнительную информацию, а другим профилям контент будет доступен для просмотра (как в Инстаграм). Также есть функция "подписаться" на пользователей.
Сейчас на TripbyClick в арсенале десятки локаций Украины с фото и советами, которые помогут спланировать путешествие. Например, вы можете просмотреть ТОП-места для посещения пользователей приложения.
Советы пользователей TripbyClick / Фото: скриншот
Мобильное приложение TripbyClick доступно для бесплатной загрузки на Android и іOS.
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