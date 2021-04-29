Кейт Миддлтон и принц Уильям показали, как проводят время с детьми. Трогательное видео

В честь десятой годовщины свадьбы герцоги Кембриджские опубликовали видео со своими детьми и поблагодарили всех за поздравления

Кейт Миддлтон и принц Уильям отмечают десятую годовщину свадьбы. Кенсингтонский дворец уже опубликовал два новых портрета герцога и герцогини Кембриджских. Теперь же в Instagram появилось видео Кейт Миддлтон и принца Уильяма с детьми в знак благодарности за все поздравления.

"Спасибо всем за добрые слова в годовщину нашей свадьбы. Мы очень благодарны за десять лет поддержки, которую мы получили в нашей семейной жизни", – сказано в сообщении.

На опубликованном видео счастливые Кейт Миддлтон и принц Уильям проводят время со своими детьми – семилетним принцем Джорджем, пятилетней принцессой Шарлоттой и трехлетним принцем Луи.

Ранее мы вспоминали, что друг о друге принц Уильям и Кейт Миддлтон говорили в различных интервью.