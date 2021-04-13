В Лондоне объявили охоту на необычных женщин

Вышла новая фэнтези-драма о викторианском Лондоне, где женщины с суперспособностями вступают в борьбу со злом. Мировую премьеру "Невероятных" смотрите на OLL.TV

Сериаломанов, которые соскучились по ярким, оригинальным и крутым сюжетам, порадует новость о выходе фэнтези-драмы "Невероятные". Мировую премьеру фантастического сериала от создателя "Баффи – истребительница вампиров" можно посмотреть онлайн на OLL.TV.

Кадр из сериала "Невероятные" / Фото: HBO

Сюжет

Лондон, XIX век. У нескольких женщин обнаруживаются разного вида сверхспособности. Их жизни оказываются в хаосе и опасности. Общество не понимает их и боится, злодеи атакуют. К ним на помощь приходит вдова Амалия и изобретательница Пенанс. Они начинают опекать, защищать и обучать новоиспеченных супергероинь. Ведь борьба со злом уже началась...

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В главных ролях: Лаура Доннелли ("Толкин"), Энн Скелли ("Викинги"), Джеймс Нортон ("Макмафия").

Интересные факты о сериале:

Сериал от Джосса Уидона, создателя "Баффи – истребительницы вампиров", "Мстителей" и "Лиги справедливости".

Первая серия собрала 1,4 млн зрителей, чем оставила позади "Страну Лавкрафта" и "Отыграть назад".

Рекорд по просмотрам на HBO Max – лучший старт среди всех оригинальных сериалов HBO за все время функционирования цифровой платформы.

Джосс Уидон объяснял название "Невероятные" (в оригинале – The Nevers, от слова never, то есть "никогда"), не упоминаемое в сериале, тем, что речь о людях, которые никогда не должны были существовать, но появились, тем самым вызвав на себя огонь общественного неодобрения и в связи с этим даже преисполнившись убежденностью в собственной неестественности.

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