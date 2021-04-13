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В Лондоне объявили охоту на необычных женщин

13 апреля, 17:16

Дарина Алексеева

Вышла новая фэнтези-драма о викторианском Лондоне, где женщины с суперспособностями вступают в борьбу со злом. Мировую премьеру "Невероятных" смотрите на OLL.TV

Сериаломанов, которые соскучились по ярким, оригинальным и крутым сюжетам, порадует новость о выходе фэнтези-драмы "Невероятные". Мировую премьеру фантастического сериала от создателя "Баффи – истребительница вампиров" можно посмотреть онлайн на OLL.TV.

Кадр из сериала "Невероятные" / Фото: HBO

Сюжет

Лондон, XIX век. У нескольких женщин обнаруживаются разного вида сверхспособности. Их жизни оказываются в хаосе и опасности. Общество не понимает их и боится, злодеи атакуют. К ним на помощь приходит вдова Амалия и изобретательница Пенанс. Они начинают опекать, защищать и обучать новоиспеченных супергероинь. Ведь борьба со злом уже началась...

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В главных ролях: Лаура Доннелли ("Толкин"), Энн Скелли ("Викинги"), Джеймс Нортон ("Макмафия").

Интересные факты о сериале:

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