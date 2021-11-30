Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 30 ноября

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой / Фото: Скриншот из YouTube
Узнайте счастливое число дня на сегодня, 30 ноября.
- Цифра дня – 10
- Цвет дня – красный
- Число удачи – 1
В главных плюсах дня – интуиция, амбициозность и харизма. При этом минусы дня несут категоричность и гордыню. В основе дня – чуткость и усердие. В вопросах красоты и фитнеса хорошо пройдёт отбеливание зубов и снятие зубного камня.
В отношении здоровья берегите мышцы и суставы. Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, импульсивные покупки и инвестиции стоит отложить.
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