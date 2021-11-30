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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 30 ноября

Марина Григоренко
30 ноября, 07:00
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой / Фото: Скриншот из YouTube

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 30 ноября.

  • Цифра дня – 10
  • Цвет дня – красный
  • Число удачи – 1

В главных плюсах дня – интуиция, амбициозность и харизма. При этом минусы дня несут категоричность и гордыню. В основе дня – чуткость и усердие. В вопросах красоты и фитнеса хорошо пройдёт отбеливание зубов и снятие зубного камня.

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В отношении здоровья берегите мышцы и суставы. Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, импульсивные покупки и инвестиции стоит отложить.

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