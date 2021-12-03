Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 3 декабря

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой / Фото: Скриншот из YouTube

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 3 декабря.

Цифра дня – 10

Цвет дня – красный

Число удачи – 1

В главных плюсах дня – великодушие и целеустремлённость. При этом минусы дня несут гордыню и перепады эмоций. В основе дня – завершение ранее начатых дел. В вопросах красоты и фитнеса – антицеллюлитные программы по снижению веса.

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В отношении здоровья – печень и зрение. Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, отложите все начинания и судьбоносные решения.

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