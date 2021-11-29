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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 29 ноября

Марина Григоренко
29 ноября, 07:00
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой / Фото: Скриншот из YouTube

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 29 ноября.

  • Цифра дня – 18
  • Цвет дня – белый
  • Число удачи – 9

В главных плюсах дня – внутреннее развитие и карьерный рост. При этом минусы дня несут вспыльчивость и нетерпимость к близким. В основе дня – проницательность и острое мышление. В вопросах красоты и фитнеса – бани и принятие травяной ванны дома.

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В отношении здоровья – почки и мочеполовая система. Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, покупки для кухни.

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