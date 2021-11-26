Изменить язык на: UA На главную Сегодня
Главная Lifestyle Статьи о психологии

Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 26 ноября

Марина Григоренко
26 ноября, 11:45
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой / Фото: Скриншот из YouTube

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 26 ноября.

  • Цифра дня -15
  • Цвет дня – синий
  • Число удачи – 6

В главных плюсах дня – сила духа, усидчивость. При этом минусы дня несут азарт и иллюзии. В основе дня – самоконтроль трудолюбие. В вопросах красоты и фитнеса – медитации и занятия творчеством.

Реклама

В отношении здоровья – сосуды и глаза. Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, общение с наставниками и учителями в этот день бесценно.

Читайте другие материалы по теме:

Реклама