Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 22 ноября

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой / Фото: Скриншот из YouTube

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 22 ноября.

Цифра – дня 11

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Цвет дня – оранжевый

Число – удачи 2

В главных плюсах дня – наблюдательностью, быстрота мышления. При этом минусы дня несут плагиат и интриги. В основе дня – умение правильно взглянуть на происходящее и избегать любых разрушительные действий. В вопросах красоты и фитнеса – отказ от вредных привычек, программы по снижению веса и массаж.

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В отношении здоровья – снизьте потребление мяса. Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, не упускайте нюансов и мелочей. Крупные сделки лучше отложить.

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