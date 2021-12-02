Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 2 декабря

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой / Фото: Скриншот из YouTube
Узнайте счастливое число дня на сегодня, 2 декабря.
- Цифра дня – 10
- Цвет дня – красный
- Число удачи – 1
В главных плюсах дня – великодушие и целеустремлённость. При этом минусы дня несут гордыню и перепады эмоций. В основе дня – завершение ранее начатых дел. В вопросах красоты и фитнеса – антицеллюлитные программы по снижению веса.
В отношении здоровья – печень и зрение. Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, отложите все начинания и судьбоносные решения.
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