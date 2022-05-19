Унитаз, на котором сидела Джоли, продают за 100 тыс. гривен – что думают фаны

Унитаз Джоли продают за 100 тыс. гривен / Фото: Коллаж: Сегодня

Приезд Анджелины Джоли во Львов привлек внимание всех. Актрису заметили в пекарне "Львовские круассаны". Она не только ела круассаны, но и сходила в уборную. На OLX продавали унитаз за 100 тыс. гривен, на котором якобы сидела звезда. Скрин объявления опубликовали в Telegram-канале News Cherkassy. Смотрите, как отреагировали украинцы на эксклюзивное предложение.

Что не так с объявлением?

Продавец Михаил детально описал унитаз в объявлении, предлагая купить его за 100 тыс. гривен. Отметил, что воду не смывали после Анджелины Джоли. Но забыл предоставить пруфы, подтверждающие правдивость эксклюзивного предложения.

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Продам унитаз на котором сидела Анджелина Джоли. Только привезли из Львова. В унитазе даже не смывали, поэтому вы можете насладиться ароматом самой Анджелины. Поспешите это эксклюзивная вещь!!, – написал продавец.

Унитаз Анджелины Джоли продают за 100 тыс. гривен / Фото: скриншот

Как отреагировали украинские фанаты?

Думаете, 100 тыс. гривен за унитаз шокировали украинцев? Нет. Но при одном условии.

Ну если не смывали… цена норм, – написал пользователь.

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Пользователи потребовали доказательства от продавца, думая, что к унитазу в объявлении Анджелина Джоли не имеет отношения.

А пруфы будут?, – написал пользователь.

Один из пользователей отметил, что цена завышена, ведь нет пруфов, что Анджелина Джоли все же сидела на унитазе.

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Возможно, она там не сидела, а просто напрысяк. тогда этот фейк выходит. цена завышена, – написал пользователь.

Унитаз на фото в объявлении без сливного бачка и крышки. Один из фанатов отметил, что якобы крышку и бачок успели продать раньше.

Я так понимаю бачок с крышкой уже продан))), – написал он.

После посещения голливудской звездой "Львовских круассанов", продажи выросли на 20%. Прирост назвали "Эффектом Джоли". Один из пользователей написал, что унитаз – маркетинговый ход. И это действительно так! Интересно, зеркало, куда смотрела Анджелина Джоли в заведении тоже продадут?

Маркетология вышла на новый уровень, – написал пользователь.

Много комментариев были от обеспокоенных фанов, которые не успели увидеть и приобрести сиденье эксклюзивного унитаза.

А ободок кто-то забрал себе?))) , – написал пользователь.

Отметим: 19 мая мы не увидели объявление на OLX. Вероятно, один из фанатов актрисы приобрел "золотой" унитаз. Но предоставит ли продавец пруфы, которые подтвердят правдивость объявления?!

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