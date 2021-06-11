Умер отец голливудской звезды Блейк Лайвли. Он тоже снимался в кино

Блейк Лайвли и ее отец Эрни Лайвли / Фото: Getty Images

Актриса Блейк Лайвли, которая родила третьего ребенка, потеряла отца. Эрни Лайвли, который более 50-ти лет проработал в Голливуде, скончался в возрасте 74 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь сердца.

О кончине Эрни Лайвли стало известно лишь накануне, хотя он ушел из жизни 2 июня. Об этом пишет People.

Известно, что отец звезды "Сплетницы" умер дома в Лос-Анджелесе. Рядом с ним в тот момент были жена Элен и пятеро детей, в том числе и сама Блейк Лайвли. Актриса опубликовала совместное фото с отцом в Instastories.

Актриса Блейк Лайвли опубликовал фото с отцом, который умер в возрасте 74 лет / Фото: instagram.com/blakelively/

Эрни Браун родился в 1947 году в городе Балтимор. После того, как в 1979-м он женился на агенте по талантам Элен Лайвли – взял ее фамилию.

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Браун воспитывал троих детей Элен от ее первого брака – Лори, Робин и Джейсона Лайвли. У супругов вскоре родились двое общих детей: Блейк и Эрик.

Примечательно, что все пятеро детей Эрни и Элен выбрали делом своей жизни актерскую деятельность, как и их отец.

Эрни Лайвли снялся в более чем ста фильмах и сериалах. Самые известные его роли – в картинах "Джинсы-талисман", "Пассажир 57" и "Тернер и Хуч". В первом фильме он сыграл папу Блейк Лайвли

К слову, сама Блейк в браке с Райаном Рейнольдсом родила троих детей.

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